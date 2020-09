Mourinho: Mislim, da je Zidane vesel, da je Bale odšel

Kot kaže so ob prestopu Garetha Balezadovoljne vse vpletene strani. "Mislim, da je Zidane vesel, da je Bale odšel. Sam sem zelo vesel, da je tukaj in Gareth je vesel, da je tukaj z nami," je na hitro strnil vtise in trener Tottenhama Jose Mourinho.

"Nisem govoril z Zidanom, vendar upam, da bomo ob koncu sezone vsi zadovoljni in bo še naprej ostal z nami. Je zadovoljen in zadovoljstvo je zelo pomembno v življenju, tudi v nogometu," je še dodal Portugalec na klopi londonskega moštva.

Bale je trenutno poškodovan, Mourinho pa pravi: "Morda bo še trajalo nekaj časa, da bo nared, vendar glede na to, kako sodeluje z zdravniki, mislim, da bo, ko se vrne, igralec, kot ga želimo." Ob tem je v svojem slogu odgovoril na namig, da se je Bale kot enega od glavnih razlogov za vrnitev k Tottenhamu navedel prav ime portugalskega trenerja. "Mislim, da želi biti le prijazen do mene. Dobro ve, da sem ga želel pri Realu in bilo je tudi odprto "okno" zanj pri Manchester Unitedu."