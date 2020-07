Mourinho 'vznemirjen' in 'uničen' po porazu Tottenhama

Tudi tekmo na stadionu Bramall Lane je zaznamoval VAR, potem ko so sodniki gostujočemu Tottenhamu proti Sheffield Unitedu razveljavili izenačujoči zadetek Harryja Kana zaradi igre z roko Lucasa Mourena začetku akcije. Čeprav je Kane nato v zaključku tekme uspel zabiti tolažilni gol, to pred ponedeljkovim domačim dvobojem z Evertonom ni prav nič izboljšalo celotne podobe Spursov ob že sedmem porazu na 20. premierligaški preizkušnji s Josejem Mourinhomna klopi.

Sloviti Portugalec je novembra nasledil priljubljenega Argentinca Mauricia Pochettina, ki je Tottenham maja lani popeljal v prvi finale Lige prvakov, a razen dobrih uvodnih tekem Spursi praviloma niso blesteli in se hitro poslovili tudi od Lige prvakov ‒ brez doseženega gola na obračunih osmine finala z RB Leipzigom.

'Nekaj, kar me uničuje od znotraj'

"Moram priznati, da sem zelo rad delal s fanti v tem obdobju karantene in takrat, ko smo spet začeli delati skupaj,"je po porazu v Sheffieldu dejal nezadovoljni Mourinho."Bili so fantastični, fenomenalni v svoji predanosti in profesionalizmu. Preprosto ljubim to. Bil sem res zadovoljen z veliko rečmi na tekmah proti (Manchester) Unitedu in West Hamu, razočarala pa me je tekma proti Sheffieldu. Ne želim spet govoriti o izjemni situaciji, ki se je zgodila na tekmi in eden od razlogov, da ne želim govoriti o njej, je, ker nisem bil zadovoljen s tem, kar sem videl,"je nadaljeval.

"Ta tekma je prinašala veliko, bila je možnost zmanjšati zaostanek do mest, ki prinašajo Ligo prvakov, bila je možnost, da smo stabilnejši v boju za Ligo Evropa. Verjel sem v evolucijo ekipe in mislil, da so z vidika želje oni vložili več kot mi. To je nekaj, kar me vznemirja. To je nekaj, kar čutim ... Ne vem, takšen pač sem ... To je nekaj, kar me malce uničuje od znotraj, ker mislim, da je zadnja stvar v nogometu ta, ko imaš občutek, da bi lahko, da bi moral storiti več."

'Moramo se boriti za vsako točko'

Mourinho, ki je potrdil, da je zaradi težje poškodbe stegenske mišice na treningu najbrž za dlje časa ostal brez vezista Dele Allija, je varovance tudi pozval, da se na zadnjih šestih tekmah "borijo za vsako točko". Namignil je tudi na to, da bodo nato lahko uživali na počitnicah, medtem ko bodo trenerji analizirali dogodke iz pretekle sezone.

"Vedno pravim, da zame ni težava izgubiti, ker je nasprotnik boljši, kjer je vratar naredil veliko napako, ker je moj napadalec zapravil dve priložnosti pred odprtim golom, ker je nek tip zapravil enajstmetrovko v zadnji minuti. Nimam težav s spopadanjem z napakami in porazi. Imam pa težavo s spopadanjem s porazi, ko imam občutek, da bi lahko storili več, veliko več. Zato v tem trenutku nisem srečen," je dodal Mourinho.

"Zdaj moramo odigrati šest tekem pred obdobjem počitnic, ki je običajno obdobje počitnic za igralce, ne pa za nas trenerje, saj je to obdobje, ko vse analiziramo in poskušamo sprejeti najboljše odločitve za prihodnost. A odigrati moramo šest tekem in moramo se boriti za vsako točko."