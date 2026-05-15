Mourinho: Z Realom nisem imel nikakršnega stika

Po ligaški zmagi je nogometno javnost na Iberskem polotoku razburkal Kylian Mbappe, ki je poslal nekaj očitnih puščic proti glavnemu trenerju Reala Alvaru Arbeloi. Strateg belega baleta mu ni ostal dolžan in drama pri 15-kratnih evropskih prvakih je dobila novo poglavje. Zdi se, kot da pri kraljevem klubu komaj čakajo konec sezone, da se vsaj delno umaknejo iz soja žarometov.

Jasno je, da Madridčanov v naslednji sezoni ne bo vodil nekdanji desni bočni branilec, ki je največjo vlogo igral prav pod Josejem Mourinhom, ki velja za glavnega kandidata za njegovo zamenjavo. 63-letni Portugalec, ki je v Madridu že spisal pomembno poglavje, trenutno vodi ekipo Benfice. V domovini ga v letošnji sezoni čaka še ena ligaška tekma, na kateri bi si lahko njegovi varovanci zagotovili drugo mesto in posledično kvalifikacije za Ligo prvakov v naslednji sezoni.