Nogomet

Mourinho: Z Realom nisem imel nikakršnega stika

Madrid, 15. 05. 2026 16.16

Avtor:
Lu.M
Jose Mourinho

Drama o prihodnosti kraljevega kluba še naprej igra glavno vlogo v nogometni javnosti. Potem ko je prah s svojimi izjavami včeraj dvignil Kylian Mbappe, se je oglasil tudi Jose Mourinho, ki velja za glavnega kandidata za vodenje belega baleta v naslednji sezoni. Karizmatični Portugalec je sporočil, da ga iz španske prestolnice še niso kontaktirali.

Po ligaški zmagi je nogometno javnost na Iberskem polotoku razburkal Kylian Mbappe, ki je poslal nekaj očitnih puščic proti glavnemu trenerju Reala Alvaru Arbeloi. Strateg belega baleta mu ni ostal dolžan in drama pri 15-kratnih evropskih prvakih je dobila novo poglavje. Zdi se, kot da pri kraljevem klubu komaj čakajo konec sezone, da se vsaj delno umaknejo iz soja žarometov.

Jasno je, da Madridčanov v naslednji sezoni ne bo vodil nekdanji desni bočni branilec, ki je največjo vlogo igral prav pod Josejem Mourinhom, ki velja za glavnega kandidata za njegovo zamenjavo. 63-letni Portugalec, ki je v Madridu že spisal pomembno poglavje, trenutno vodi ekipo Benfice. V domovini ga v letošnji sezoni čaka še ena ligaška tekma, na kateri bi si lahko njegovi varovanci zagotovili drugo mesto in posledično kvalifikacije za Ligo prvakov v naslednji sezoni.

Florentino Perez in Jose Mourinho
FOTO: Profimedia

Pri orlih v portugalski prestolnici je Mourinho začel svojo trenersko pot, ki ga je vodila do absolutno najvišjega nogometnega nivoja. Uprava Benfice mu je v zadnjih dneh poslala ponudbo za podaljšanje pogodbe, ki se mu izteče naslednje leto. Na razočaranje nogometne publike na rdeči strani Lizbone pa ji legendarni trener ni posvetil dosti pozornosti: "Res je, v sredo so mi poslali novo pogodbo, a moj odgovor je bil jasen: trenutno me ne zanima," Mourinho bo o svoji prihodnosti začel razmišljati po zadnji ligaški tekmi: "Naslednji teden bo ključen zame. Moja situacija ne sme skrbeti nikogar, Benfica je namreč večja in pomembnejša od vseh," je na dušo navijačev popihal Portugalec.

Poleg pogovorov o podaljšanju pogodbe ga prav tako ne zanimajo špekulacije o povratku v Madrid. Na novinarski konferenci je dal jasno vedeti, da pogovorov med njim in vodstvom kraljevega kluba še ni bilo: "Z Realom nisem imel nikakršnega stika. Ne s predsednikom ali katerim koli drugim članom kluba."

KOMENTARJI11

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
26250440
15. 05. 2026 17.07
Citiram Mourinho-ta o Mbappejevih izjavah:To me je zabolelo.Arbeloa je moj prijatelj.Ko je bil igralec je Arbeloa dajal vse od sebe za ekipo. To je tako ,če si trener...Dobr si postilja teren,Mbappe ga bo pričakal z vrtnicami...
Odgovori
0 0
26250440
15. 05. 2026 16.54
Z Realom nima stika tud zapirač,ki ga lucky pegla vsak post,pa alien ,ki je užaljen da Nico Paz ni nosilec igre,pa iggyp,ki je začel navijat za Barco,pa dany75,ki je sedaj nejclola,pogrešam pa tud trenda,ki v Vigu verjetn še vedno popravlja streho,al je pa v Avstraliji na dopustu...
Odgovori
+1
1 0
NoriSušan
15. 05. 2026 16.56
Sej če bo šlo tkole naprej sledita še realist pa nejclolček, tud manucao je šou politiko komentirat tko da sm zihr da nasledn let onadva na vrsti. cripl se pa tud že dva dneva ne javlja
Odgovori
+1
1 0
26250440
15. 05. 2026 17.00
Ne vem kam bi joškota dal...Ni ne tič ,ne miš...Avgusta bo že naš(Barcin)...
Odgovori
+1
1 0
Kolllerik
15. 05. 2026 17.05
Pri joškotu je še tu in tam zasledit iskrico razuma
Odgovori
0 0
26250440
15. 05. 2026 16.44
Nič čudnega...Verjetno je obiskal Valverdeja in je videl kaj ga lahko doleti...
Odgovori
+2
2 0
Nejc Lola
15. 05. 2026 16.40
Mora rect da se nic ne dogaja zaradi profesionalnosti kot ke pa rekel fabrizio se pa zadaj ze kr nekaj casa dogajajo stvari… clanek pa logicno napisal nekdo ki ne zeli da bi se kaj dogajalo in da nebi prisel mourinho v real bahahahahahahhahahahah😁👍
Odgovori
-4
1 5
NoriSušan
15. 05. 2026 16.52
Kar naj pride v vsakem primeru vas ni na mapi še 3 leta še penali vam ne pomagajo da vas ne operejo drugoligaši. Perez vam res prodaja pravljice
Odgovori
+2
3 1
Dr.Rugelj
15. 05. 2026 16.27
Če hočeš pokopati klub najameš Murija !...Real rabi avtoritativnega in brezkompromisnega trenerja, ki bo zmožen narediti red in mir in utišati vse te razvajene zvezdnike !...Še posebno Vinija, MPapija,...
Odgovori
+3
4 1
NoriSušan
15. 05. 2026 16.24
Nisem ziher a je to dober al slabo. Po eni strani bi ga hotu videt čeprav sem ziher da ne bi naredil napredka po drugi strani pa hočem da Arbeloa ostane še 5 let da vem stavit da bomo prvaki 7 krat zapored. Oziroma še bolje da belčki ne osvojijo nič. Kvote penalov pa bojo morale navzgor da se sploh obržijo na drugem mestu.
Odgovori
+2
3 1
Kolllerik
15. 05. 2026 17.06
Če bo mel trener vizijo, disciplino in pa absolutno podporo vodstva, potem....
Odgovori
0 0
