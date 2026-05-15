Mourinho: Z Realom nisem imel nikakršnega stika

Po ligaški zmagi je nogometno javnost na Iberskem polotoku razburkal Kylian Mbappe, ki je poslal nekaj očitnih puščic proti glavnemu trenerju Reala Alvaru Arbeloi. Strateg belega baleta mu ni ostal dolžan in drama pri 15-kratnih evropskih prvakih je dobila novo poglavje. Zdi se, kot da pri kraljevem klubu komaj čakajo konec sezone, da se vsaj delno umaknejo iz soja žarometov.
Jasno je, da Madridčanov v naslednji sezoni ne bo vodil nekdanji desni bočni branilec, ki je največjo vlogo igral prav pod Josejem Mourinhom, ki velja za glavnega kandidata za njegovo zamenjavo. 63-letni Portugalec, ki je v Madridu že spisal pomembno poglavje, trenutno vodi ekipo Benfice. V domovini ga v letošnji sezoni čaka še ena ligaška tekma, na kateri bi si lahko njegovi varovanci zagotovili drugo mesto in posledično kvalifikacije za Ligo prvakov v naslednji sezoni.
Pri orlih v portugalski prestolnici je Mourinho začel svojo trenersko pot, ki ga je vodila do absolutno najvišjega nogometnega nivoja. Uprava Benfice mu je v zadnjih dneh poslala ponudbo za podaljšanje pogodbe, ki se mu izteče naslednje leto. Na razočaranje nogometne publike na rdeči strani Lizbone pa ji legendarni trener ni posvetil dosti pozornosti: "Res je, v sredo so mi poslali novo pogodbo, a moj odgovor je bil jasen: trenutno me ne zanima," Mourinho bo o svoji prihodnosti začel razmišljati po zadnji ligaški tekmi: "Naslednji teden bo ključen zame. Moja situacija ne sme skrbeti nikogar, Benfica je namreč večja in pomembnejša od vseh," je na dušo navijačev popihal Portugalec.
Poleg pogovorov o podaljšanju pogodbe ga prav tako ne zanimajo špekulacije o povratku v Madrid. Na novinarski konferenci je dal jasno vedeti, da pogovorov med njim in vodstvom kraljevega kluba še ni bilo: "Z Realom nisem imel nikakršnega stika. Ne s predsednikom ali katerim koli drugim članom kluba."
