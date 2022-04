Mourinho: Z Rodgersom sva prijatelja in želim mu le najboljše

Konferenčna liga na četrtkov večer prinaša spopad dveh uglednih trenerjev: Joseja Mourinha in Brendana Rodgersa. Severni Irec bo z Leicestrom na domačem stadionu King Power gostil nekdanjega mentorja in človeka, ki mu je pri Chelseaju pred skoraj dvema desetletjema ponudil službo. "Z Rodgersom sva prijatelja," pred gostovanjem Rome na Otoku sporoča Mourinho. Prenos nove nogometne poslastice na Kanalu A in VOYO (20.45).

icon-expand Polfinale Uefa Konferenčne lige: Leicester City vs. Roma FOTO: 24ur.com

"Kar lahko rečem, je to, da sva skupaj sodelovala pri Chelseaju, uživala sva delati skupaj, sva prijatelja – čeprav naju je jasno nogomet peljal na različne poti. In ko govorim o temu, ko ne igrava eden proti drugemu, mu želim le najbolje – stoodstotno. Je izjemen trener, pameten fant, čaka ga svetla prihodnost. Odlično mu gre do sedaj in želim mu le najboljše," je na novinarski konferenci pred prvim polfinalnim obračunom Konferenčne lige poudaril prekaljeni trenerski maček Jose Mourinho. Slednji je imel z Rodgersom dobre medsebojne izkušnje, saj je na prvih petih tekmah s Severnim Ircem dobil štiri tekme, enkrat pa remiziral. A prav zadnji medsebojni obračun decembra 2020 je Mourinho s Tottenhamom izgubil. Tudi sicer ima Portugalec lepe spomine na lisjake, saj je na desetih tekmah kar sedemkrat zmagal, enkrat remiziral in 'le' dvakrat izgubil.

"Verjamem, da si Roma, tako kot klub kot ekipa, zasluži mesto v finalu za vse trdo delo v preteklosti. Na žalost ti včasih nogomet ne da tistega, kar si zaslužiš. Če se želimo uvrstiti v finale, moramo premagati zelo dobro ekipo, z odličnim trenerjem in izjemnimi nogometaši. Na obeh tekmah bomo morali biti na najvišji ravni," je še dodal Mourinho. "Če se ne motim, bomo igrali 13. tekmo v Konferenčni ligi. Začeli smo proti ekipi, za katero sem rekel, da bo osvojila turško prvenstvo. In z lahkoto so zmagali. Trabzonspor je bil takoj zahteven nasprotnik, a zdaj smo v ključni fazi tekmovanja. Leicester je ekipa iz Lige Evrope. In da prideš v Ligo Evropo iz Premier League moraš biti zares zelo dober," je opozoril Mourinho.