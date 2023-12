Mourinho z Romo proti Feyenoordu za četrtfinale Lige Evropa

V žrebu so bili klubi, ki so zasedli druga mesta v skupinskem delu evropske lige ter tretja mesta v skupinskem delu lige prvakov.

Med seboj pa se bodo merili Feyenoord in Roma, Milan in Rennes, Lens in Freiburg, Young Boys in Sporting Lizbona, Benfica in Toulouse, Braga in Qarabag, Galatasaray in Sparta Praga ter Šahtar Doneck in Marseille.