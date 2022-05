Mourinho: Zakaj jokam? Osvajal sem številne lovorike, a ta finale mi pomeni največ

Rimljani, ki so na prvi tekmi z Leicestrom v gosteh igrali 1:1, so tokrat na povratnem obračunu povedli že v 11. minuti, ko je z devetimi goli drugi najboljši strelec tekmovanja Tammy Abraham zadel z glavo po kotu. To je bila tudi ključna razlika v sicer dokaj izenačenem dvoboju Rome, finalistke pokala Uefa iz sezone 1990/91, in Leicestra, ki bo tako še naprej brez evropske lovorike. Rimljani so na drugi strani v finalu po točno 31 letih, strateg kluba iz večnega mesta Jose Mourinho pa je bil po podvigu na Olimpicu vzhičen. Milo rečeno. "Zakaj sem jokal? Ker se počutim kot vsi navijači nocoj na Olimpicu. Vem, kaj ta finale pomeni klubu in njegovim navijačem in moja čustva gredo njim. V karieri sem bil večkrat srečen in ponosen na uspehe in osvojene lovorike, a ob tej priložnosti se počitim prav posebno. Mi vsi smo tukaj velika družina. Z leti postanete manj sebični in vse bolj družinski. Nekaterim igralcem sem oče, morda tudi dedek," je bil slikovit v pogovoru za Corriere Dello Sport po tekmi z Otočani Special One.