Mourinho zakopal bojno sekiro z Wengerjem: Je med najboljšimi v zgodovini

Ni potrebno posebej pogrevati številnih besednih (in tudi fizičnih) dvobojev Joseja Mourinhain Arsena Wengerja, v katere sta se Portugalec in Francoz zapletla v času, ko sta skupaj delovala v Premier League ‒ Wenger kot trener Arsenala, Mourinho pa kot prvi mož Chelseaja in Manchester Uniteda. Morda najbolj so odmevale besede Mourinha, ki je Wengerja nekoč označil za "voajerja" in "specialista za neuspeh".

A zadeve so se precej umirile po tem, ko je Wenger po 22 letih neprekinjenega sodelovanja zapustil klop Arsenala, ko je tudi Mourinho že spregovoril o "spoštovanju", ki ga čuti do starejšega kolega. Portugalec se je v ponedeljek v posnetem sporočilu oglasil na podelitvi laureusov v Monaku, kjer so po prejeti nagradi za življenjske dosežke Wengerju čestitali številni znani nogometaši in trenerji.