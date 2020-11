Mourinho: Žal mi je, da z Diegom nisem preživel več časa

Jose Mourinho ne bi bil "The Special One", če se tudi sam ne bi poklonil enemu in edinemu Diegu Armandu Maradoni, za katerega pravi, da je bil v marsikaterem pogledu edinstven in neponovljiv.

"Tudi v povezavi z menoj lahko rečem, da je imel posebne trenutke. Ena od anekdot je povezana z bolečimi porazi, ki sem jih doživel na trenerski klopi. Takrat me je poklical in opogumil, naj le nadaljujem po začrtani poti. Ko sem zmagoval največje tekme, pa teh klicev podpore ni bilo," je v mikrofon Sky Sportsa hitel razlagat strateg Tottenhama, trenutno vodilnega moštva angleške Premier League. "Za ime Diega Maradone je slišal vsak zemljan. Sam sem poskrbel za to, da je moj sin–čeprav se še ni rodil v času, ko je Diego zaključeval svojo športno pot–slišal dovolj stvari o njem. In prepričan sem, da bo moj naslednik poskrbel za to, da bodo moji vnuki in vnukinje prav tako vedeli veliko o tem velemojstru nogometne igre," je prepričan nekdanji trener Chelseaja, Manchester Uniteda, Porta, milanskega Interja in madridskega Reala.



"Diega lahko primerjam s še eno legendo: Alfredom Di Stefanom. Nikoli sicer nisem imel te sreče, da bi ga spremljal kot nogometaša, toda moj oče je poskrbel za to, da sem vedel veliko o tem velikanu nogometa. To zavedanje in predvsem znanje o legendah bo še naprej prehajalo z generacije na generacijo. Za mojo generacijo pa se dobro vé, kdo je bil glavni zvezdnik našega lepega športa. Tu je še Maradona kot osebnost; ta je bila vsaj enako, če ne še bolj zanimiva kot tista na igrišču. Ta del mi manjka in žal mi je, da nisem uspel preživeti več časa v njegovi družbi. So imeli pa njegovi družinski člani in prijatelji iz otroštva toliko večji privilegij živeti in doživeti Diega kot unikatno osebnost. Kajti on je bil unikat," je še dodal Mourinho.