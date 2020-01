Mourinho zanika spor z branilcem: Nimam težav z njim

Mourinho (na fotografiji s trenerjem Liverpoola Jürgenom Kloppom) se s Tottenhamom bori za tretje oziroma četrto mesto v Premier League, februar pa prinaša tudi nadaljevanje domačega pokala FA in Lige prvakov.

Danny Rosein Jose Mourinhonaj bi se (besedno) spopadla po tem, ko se je Portugalec odločil, da na angleškega reprezentanta za sobotni mestni derbi z Watfordom (0:0) ne bo računal. Različni otoški mediji so poročali o glasnem prerekanju na enem naslednjih treningov Spursov, a nekdanji trener Benfice, Porta, Chelseaja, Interja, Real Madrida in Manchester Uniteda trdi, da je vse v najlepšem redu.

ROSE

Na vprašanje, če ima kakšne težave z Roseom, je Mourinho odvrnil: "Ne. Med mano in Dannyjem ne. Ne vem, kaj mislite s tem, ko rečete napetost v zraku. Nimam težav z njim."

Presenetil ga je na treningu

Mourinho trdi, da je Angleža doma pustil po tem, ko je v četrtek dobil informacijo, da ga muči poškodba hrbta. Rose se je nato kljub temu pojavil na treningu.

"Pred tekmo z Watfordom v četrtek pozno popoldne sem dobil klic moje zdravniške službe, ki mi je sporočila, da jih je Danny poklical zaradi težav s hrbtom in jim sporočil, da naslednji dan ne bo mogel trenirati. V petek sem bil malce presenečen, ko sem ga videl na treningu, a sem se kljub temu odločil, da bo igral (Japhet) Tanganga in da bom na klopi imel Ryana (Sessegnona). Takšna je situacija,"je pred ligaško tekmo z Norwich Cityjem še povedal Mourinho.

Pred bližajočim začetkom izločilnih bojev Lige prvakov, kjer lanske finaliste v osmini finala čaka Leipzig nekdanjega slovenskega reprezentanta Kevina Kampla, Mourinho še vedno ne more računati na poškodovanega branilca Bena Daviesa, vezista Mousso Sissokojain napadalca ter kapetana Harryja Kana.

