Angleška zveza bi lahko zaradi žaljivk kaznovala Mourinha

Številni otoški mediji so poročali, da je Mourinha pri FA prijavila kar manchestrska policija, a je Daily Star v torek poročal, da so se za začetek postopka pri FA odločili po ogledu videoposnetkov. Zvezi bo pri analizi pomagala tudi ekipa lingvistov in strokovnjakov za branje z ustnic, če bodo Portugalca spoznali za krivega uporabe neprimernega izrazoslovja, pa bi moral kazensko izpustiti težko pričakovano gostovanje pri nekdanjemu klubu Chelseaju. Pojavljajo se tudi namigovanja, da je Mourinho vse skupaj storil namenoma, da bi se izognil morebitni blamaži proti razigrani ekipi Maurizia Sarrija na Stamford Bridgu.

Rooney: Mourinho je lahka tarča In ravno Rooney je iz Združenih držav Amerike spregovoril o trenutnih Mourinhovih težavah. Nekdanji kapetan angleške nogometne reprezentance in Manchester Uniteda meni, da je Portugalec "lahka tarča".

Jose Mourinho je po sobotni tekmi z Newcastle Unitedom (3:2) med sprehodom od klopi do slačilnic v kamero večkrat poslal ostro portugalsko žaljivko, Angleška nogometna zveza (FA) pa se mora zdaj odločiti, ali bo zaradi besed, med njimi je tudi besedna zveza "kur**ni sinovi" in omenjanje spolnega občevanja, sprejela ukrepe proti že večkrat kaznovanemu Portugalcu.

"Trener lahko stori le toliko, nato pa morajo igralcih na igrišču prikazati dobro predstavo. Najbrž je kolektivno skupek vsega, toda Jose je lahka tarča,"je Daily Mirror citiral napadalca washingtonskega D. C. Uniteda. "Vem, da se nad Joseja zgrinja ogromno kritik, toda igralci morajo stopiti v ospredje ... Morajo biti boljši. Tudi Louisa van Gaala so kritizirali, a za zaprtimi vrati ... Igralcem sem takrat rekel, da moramo biti boljši."

Novi tarči Škriniar in Romagnoli

Po zadnjih informacijah, ki jih je objavil ESPN FC, naj bi Mourinho od vodilnih v klubu zahteval, da mu izkažejo dolgoročno zaupanje z milijonskimi vložki že v prihajajočem januarskem prestopnem roku. Portugalec si menda želi srednja branilca mestnih tekmecev Interja in AC Milana, Slovaka MilanaŠkriniarjain Italijana Alessia Romagnolija.

Mourinho je bil poleti razočaran, ker je pričakoval, da bo za okrepitve dobil več kot sto milijonov evrov, potem ko je z Unitedom sezono v Premier League sklenil na drugem mestu, a z ogromnim zaostankom za mestnim tekmecem Man. Cityjem. Na koncu so rdeči vragi za prihode Freda, Dioga Dalotain Leeja Grantazapravili "le" dobrih 77 milijonov evrov, morda celo glavna Mourinhova želja, nov srednji branilec, pa se ni uresničila.

Alderweireld, Boateng in Godin odpadli zaradi starosti

Portugalec si je želel 29-letnega Belgijca Tobyja Alderweirelda (Tottenham), 30-letnega Nemca Jeroma Boatenga (Bayern) in 32-letnega Urugvajca Diega Godina (Atletico Madrid), a naj bi vodstvo Uniteda ocenilo, da so prestari. Mourinho upa, da bo z veliko mlajšima Škriniarjem in Romagnolijem (oba imata 23 let) le prepričal vodilne na čelu z izvršnim podpredsednikom Edom Woodwardom, s katerim je že nekaj časa na bojni nogi.

UNITED2

Oba naj bi bila na voljo za dobrih 45 milijonov evrov, zaradi sprememb pravil Evropske nogometne zveze (Uefa) pa bi lahko, čeprav že igrata skupinski del Lige prvakov oziroma Lige Evropa, zaigrala za rdeče vrage v izločilnih bojih Lige prvakov, če se Unitedu tja uspe uvrstiti.

LESTVICA

LESTVICA2