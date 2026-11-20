Joseja Mourinha so o predstavah portugalske reprezentance in vplivu (odhoda) Cristiana Ronalda vprašali v zaključku Realove novinarske konference, kar trenerju galaktikov nikakor ni bilo všeč. "Ne, ne, ne, ne. Kot Portugalec lahko povem le, da si vedno želim, da bi moja država zmagala. Po tem si bom umil roke in ne govoril več. Hvala," je dejal in v svojem slogu odvihral z novinarske konference.

Portugalci so v prvem reprezentančnem terminu po upokojitvi Cristiana Ronalda visoko izgubili z Dansko (1:4) in nato premagali marčevske tekmece Slovenije Valižane s 3:2, kar je bilo dovolj za prvo mesto v skupini.

Madridčani bodo v soboto pred domačimi navijači v vlogi izrazitih favoritov. Celta trenutno zaseda 11. mesto, vendar Mourinho opozarja: "So bistveno boljši, kot kažejo točke. Ta teden nas čakajo kar tri tekme, pomembno je, da ga začnemo pozitivno."

Tabor Reala veseli dejstvo, da se po štirih izpuščenih prvenstvenih tekmah vrača Vinicius Junior, ki je v dresu Brazilije pokazal dobro formo. Dvakrat je zadel proti Japonski, trikrat proti Singapurju.

Brazilski zvezdnik je v tej sezoni za Real dosegel zgolj en zadetek. "Že poleti se je govorilo o njem in zdaj se bo spet. Če zadeva, me sprašujete o njem. Ko ne zadeva, me tudi sprašujete o njem. Pomembno je, da se vrača v formo, ker je pred nami eden ključnih delov sezone. Spet bom rekel isto: je izjemen nogometaš in pomemben del našega kluba. Presrečen sem, da je nazaj," je dejal Mourinho.