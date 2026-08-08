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Nogomet

Mourinho zavihal rokave in uvedel nova pravila v zvezdniški slačilnici

Madrid, 08. 08. 2026 10.16 pred dvema dnevoma 2 min branja 30

Avtor:
S.V.
Jose Mourinho

Jose Mourinho je po prihodu hitro začel uvajati svoj red. Portugalec je analiziral vsakodnevne navade nogometašev in ocenil, da je na številnih področjih potrebnega več nadzora. Pod drobnogledom so se znašli prehrana, okrevanje po poškodbah, pravočasni prihodi na treninge, pa tudi druženje celotnega moštva.

Karizmatični Jose Mourinho slovi kot trener, ki želi imeti nadzor nad najmanjšimi podrobnostmi, po povratku v špansko prestolnico pa je hitro pokazal, da tudi tokrat ne bo drugače. Vpeljal je vrsto novih pravil, s katerimi želi izboljšati disciplino in predvsem povezanost ekipe.

Ena od sprememb je skupno prehranjevanje nogometašev in članov strokovnega štaba. Klub je že objavil fotografijo celotnega moštva za skupno mizo, kar doslej ni bila ustaljena praksa.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Portugalec meni, da je takšno druženje pomemben del ustvarjanja moštvenega duha. Podobno prakso je uporabljal že v preteklosti.

Nutricionist odslej določa jedilnik

Pomembne spremembe je Mourinho uvedel tudi pri prehrani. Nutricionist nima več le svetovalne vloge, temveč igralcem natančno določa jedilnike za zajtrk in druge obroke.

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Če so imeli nogometaši prej pri izbiri hrane nekoliko več svobode, je zdaj sistem bistveno strožji. Jedilniki so prilagojeni športni zmogljivosti in pripravi igralcev, osebne želje pa so postavljene v drugi plan. Za zdaj naj nova pravila med igralci ne bi povzročala večjega nezadovoljstva, poroča španski AS.

Zamuda pomeni samostojni trening

Mourinho je jasno določil tudi pravila glede prihodov v vadbeni center. Igralci morajo biti tam že uro pred začetkom skupnih obveznosti.

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Kdor zamudi, ga ne čaka denarna kazen. Namesto tega mora sam opraviti dodatni trening v fitnesu in izpusti vadbo s preostankom moštva. Pri tem naj ne bi bilo izjem. Pravila veljajo za vse igralce, ne glede na njihov status ali vlogo v ekipi.

Okrevanje pod popolnim nadzorom kluba

Posebej pozoren je Portugalec tudi na poškodovane nogometaše. Njihovo okrevanje mora potekati v klubskem vadbenem centru, kjer so pod nadzorom zdravniške in kondicijske službe.

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Tudi igralci, ki sodelujejo z osebnimi trenerji, morajo rehabilitacijo opravljati v okviru klubskega sistema. Zunanje terapije brez nadzora kluba niso več zaželene.

Mourinho želi tako čim bolj zmanjšati individualne pristope in zagotoviti, da ima strokovni štab ves čas popoln pregled nad stanjem nogometašev.

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KOMENTARJI30

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paulista
09. 08. 2026 18.51
Čakajo ga petarde itd. proti Barci, Murinhova statistika kot trener Reala proti Barci je samo dve zmahi od 11 tekem...trepeli so Realovci pod njim in še bodo
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+6
7 1
Veščec
08. 08. 2026 21.15
tok d veste,REAL je zmagou,HALA MADRID,pa to
Odgovori
-7
2 9
Clovek
09. 08. 2026 08.24
Konec sezone pa spet tiskovka o poraznih rezultatih, pa to
Odgovori
+7
8 1
Šumsko voče
08. 08. 2026 19.23
Đabe to dela.iz dreka se tezko naredi zlato
Odgovori
+6
7 1
Lastniki česarkoli
08. 08. 2026 16.25
Z jedilnikom je že en drug Portugalec razpuhal garderobo ManU
Odgovori
+10
12 2
Kolllerik
08. 08. 2026 16.05
Bo mel sladoled na soncu večji rok trajnosti...
Odgovori
+7
9 2
Lastniki česarkoli
08. 08. 2026 15.35
Trener z največjo malho odpravnin
Odgovori
+13
15 2
ssecnik
08. 08. 2026 14.40
Težek blefer.Je že dostikrat to dokazal in tudi tu bo.Noga v enem letu.
Odgovori
+8
11 3
NoriSušan
08. 08. 2026 14.27
Liga osvojena že oktobra potem
Odgovori
+7
10 3
Bučkapaceukrmper
08. 08. 2026 13.45
Red mora biti,pa čeprav slab.
Odgovori
+2
4 2
Lock Down
08. 08. 2026 13.26
Pretepanje med soigralci v garderobi je tudi po novih, Mourinjevih pravilih še vedno dovoljeno?
Odgovori
+13
16 3
Lastniki česarkoli
08. 08. 2026 11.50
Vse se da razložiti, pa tudi to, zakaj je izbral Mourinho Real, potem ko je povedal vso resnico o tem klubu in sodnikih, ko je bil trener Benfice
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+9
16 7
Lucky
08. 08. 2026 13.50
Neki se govori, odkar je Mourinho šou iz Benfice, spet zmagujejo in lepo špilajo.
Odgovori
+8
10 2
Lastniki česarkoli
08. 08. 2026 16.16
Ligo prvakov jim je pa vzel po 5-ih letih
Odgovori
+6
8 2
Lastniki česarkoli
08. 08. 2026 11.48
Ali bo Scarface v začetni postavi s Tutankamonom ?
Odgovori
+11
15 4
REAList7
08. 08. 2026 11.55
Tebi so zopet omogočili dostop do interneta? Čudak.
Odgovori
-14
5 19
Lastniki česarkoli
08. 08. 2026 12.13
S komentarjem ni nič narobe, narobe je s klubom o katerem je komentar
Odgovori
+8
14 6
REAList7
08. 08. 2026 12.24
Narobe je nekaj s teboj. In to zelo.
Odgovori
-12
5 17
Lastniki česarkoli
08. 08. 2026 15.33
Če boš uporabljal negativne presežnike zame, ti ne bo ostalo nič za Real
Odgovori
+9
10 1
Kolllerik
08. 08. 2026 16.06
Itak 😊😁
Odgovori
+3
6 3
Veščec
08. 08. 2026 11.41
danes ob 19.00 Ferencváros:Real Madrid kdor ma RMPLAY,v živo,pa vem da vas je zelo malo,pa to, Hala Madrid 👍
Odgovori
-6
6 12
26250440
08. 08. 2026 14.43
A Rodri igra?
Odgovori
+9
11 2
Veščec
08. 08. 2026 18.26
rodri,se še po 🥚🥚🥚praska,pa to
Odgovori
-7
0 7
Lucky
08. 08. 2026 11.36
Cripsi in Realist7 rokavov sploh ne spustita dol.
Odgovori
+9
15 6
Njapo
08. 08. 2026 10.50
Ne bo dolgo ....
Odgovori
+1
5 4
26250440
08. 08. 2026 10.42
Nutricionist je želel k jedem dodati riž-vsi so bili proti...
Odgovori
+10
14 4
26250440
08. 08. 2026 10.40
A zdej je še on zavihal rokave?Na koga se je pa spravil?
Odgovori
+9
14 5
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