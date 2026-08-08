Mourinho zavihal rokave in uvedel nova pravila v zvezdniški slačilnici

Karizmatični Jose Mourinho slovi kot trener, ki želi imeti nadzor nad najmanjšimi podrobnostmi, po povratku v špansko prestolnico pa je hitro pokazal, da tudi tokrat ne bo drugače. Vpeljal je vrsto novih pravil, s katerimi želi izboljšati disciplino in predvsem povezanost ekipe. Ena od sprememb je skupno prehranjevanje nogometašev in članov strokovnega štaba. Klub je že objavil fotografijo celotnega moštva za skupno mizo, kar doslej ni bila ustaljena praksa.

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Portugalec meni, da je takšno druženje pomemben del ustvarjanja moštvenega duha. Podobno prakso je uporabljal že v preteklosti.

Nutricionist odslej določa jedilnik

Pomembne spremembe je Mourinho uvedel tudi pri prehrani. Nutricionist nima več le svetovalne vloge, temveč igralcem natančno določa jedilnike za zajtrk in druge obroke.

Če so imeli nogometaši prej pri izbiri hrane nekoliko več svobode, je zdaj sistem bistveno strožji. Jedilniki so prilagojeni športni zmogljivosti in pripravi igralcev, osebne želje pa so postavljene v drugi plan. Za zdaj naj nova pravila med igralci ne bi povzročala večjega nezadovoljstva, poroča španski AS.

Zamuda pomeni samostojni trening

Mourinho je jasno določil tudi pravila glede prihodov v vadbeni center. Igralci morajo biti tam že uro pred začetkom skupnih obveznosti.

Kdor zamudi, ga ne čaka denarna kazen. Namesto tega mora sam opraviti dodatni trening v fitnesu in izpusti vadbo s preostankom moštva. Pri tem naj ne bi bilo izjem. Pravila veljajo za vse igralce, ne glede na njihov status ali vlogo v ekipi.

Okrevanje pod popolnim nadzorom kluba

Posebej pozoren je Portugalec tudi na poškodovane nogometaše. Njihovo okrevanje mora potekati v klubskem vadbenem centru, kjer so pod nadzorom zdravniške in kondicijske službe.