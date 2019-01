Mourinho že blesti v studiu: Zavrnil sem tri ponudbe, hočem izziv

O podpori za Guardiolo in Kloppa "Imate denimo primer Manchester Cityja. V prvi sezoni Guardiola ni bil prvak, bilo je res težko," je v studiu svojih novih delodajalcev dejal Mourinho. "Ljudje pričakujejo zmagovalen Manchester City. Vračali so se po zmagovitih obdobjih. Bili so prvaki z (Robertom) Mancinijem. Bili so prvaki z (Manuelom) Pellegrinijem. Nekateri igralci so bili že dvakrat prvaki: (Sergio) Agüero , (Vincent) Kompany , veliko jih je bilo,"je nadaljeval.

Jose Mourinho je pohvalil Chelsea , s katerim da je "ubil Premier League na tako lahek način", ko je imel popolno podporo vodstva v svoji prvi etapi na Otoku. Podpora je po mnenju slovitega Portugalca izostala pri Manchester Unitedu , ki ga je moral po dveh letih in pol decembra lani zapustiti po slabem začetku sezone Premier League, v kateri sta Manchester City in Liverpool na lestvici močno ubežala "rdečim vragom".

"Zavrnil sem že tri ponudbe, ker nisem čutil, da ustrezajo tistemu, kar si želim," je tudi dejal Mourinho. "Miren bom. Več časa, kot bom imel, bolje se bom lahko pripravil. Naslednji (klub, op. a.) bo moral biti nekdo, ki me bo osrečil s kakšnim izzivom." O vodenju Manchester Uniteda je še povedal, da se ni imel časa ukvarjati zgolj z nogometom, temveč je "moral razmišljati" tudi o prihodnosti. "Prihodnost začenjaš pripravljati s principi. To je pomembnejše kot nogomet, ki ga vidiš in komentiraš. Pomembnejša je kultura, ki jo vneseš v klub," je dejal Mourinho.

"Iz prve v drugo sezono pa je Pep sprejel nekaj izvrstnih odločitev, a izvrstnih odločitev, ki so jih podprli. Dajem vam za primer: ni hotel (Pabla) Zabalete, ni hotel (Bacaryja) Sagnaja, dveh desnih bočnih branilcev. Ni hotel (Aleksandra) Kolarova. Ni hotel (Gaëla) Clichyja. V istem poletju je prodal štiri bočne branilce in štiri bočne branilce dobil. Dobil je (Kyla) Walkerja, Danila, (Benjamina) Mendyja in ... Ne spomnim se, (Oleksandra) Zinčenka ali (Fabiana) Delpha ali nekaj takšnega. Podprli so ga. Vidite danes Liverpool, razmišljal sem, koliko teh igralcev je bilo v Liverpoolu, preden je prišel Jürgen? Ni bilo Alissona (Beckerja), ni bilo (Virgila) Van Dijka, ni bilo (Andrewa) Robertsona, ni bilo (Mohameda) Salaha niti (Roberta) Firmina niti (Sadia) Maneja niti Fabinha. (Georginio) Wijnaldum? Mislim, da danes (na tekmi s Crystal Palacom, op. a.) ni igral, a Wijnalduma ni bilo, ni bilo (Nabyja) Keitaja. To je poglobljeno delo,"je analiziral Mourinho.

"Ko sem torej oni dan govoril o vodstvu, ki je povezano s strukturo kluba, to ni le vodenje, to je vse. So tudi nogometne ideje. Torej, če si trener, ki imaš v svojih rokah možnost izbirati igralce, ki želijo slediti tvoji nogometni ideji ali slediti ideji, za katero misliš, da je najboljša, da osvojiš določeno tekmovanje, je to ena stvar. Druga pa je, če tega nisi zmožen."

Pohvale Abramoviču in Kenyonu

Povsem drugače je bilo po ocenah nekdanjega trenerja Porta, milanskega Interja in madridskega Reala v časih, ko je bil prvič na čelu Chelseaja. Portugalec je na Stamford Bridge prišel po zmagi v Ligi prvakov s Portom leta 2004, potem ko je legendarna ekipa mestnega tekmeca Arsenala sezono prej osvojila Premier League brez poraza. Mourinho je, med drugim, pripeljal Ricarda Carvalha in Didierja Drogbaja, modri pa so državni naslov po točno 50 letih čakanja osvojili s kar 12 točkami prednosti, enim porazom in z zgolj 15 prejetimi goli na 38 tekmah. Naslov je Chelsea osvojil tudi v Mourinhovi drugi sezoni.

"Ko sem prišel v Anglijo, je bila to sezona, po kateri so Arsenal okronali za 'nepremagljive' prvake. Ko sem prišel v (sezoni, op. a.) 2004/05, so bili pri Arsenalu 'nepremagljivi'. To je bila ekipa, ki je imela zgolj slabe igralce," je v šali nadaljeval Mourinho. "Thierry Henry, Robert Pires, Dennis Bergkamp, Patrick (Viera), Sol Campbell. Sami slabi igralci. Začeli smo malce kot nefavoriti, a bil je trenutek, ko je v Chelseaju znotraj kar gorelo od neverjetne želje gospoda (lastnika Romana, op. a.) Abramoviča, potem ko je kupil klub in potem, ko je že izkusil nekaj res dobrih stvari, veste, bil je drugi, tretji, prišel do polfinala Lige prvakov z gospodom (nekdanjim trenerjem Claudiem, op. a.) Ranierijem,"je dodal.

"Chelsea je gorel z veliko željo po zmagi. In kot rad rečem o Liverpoolu to sezono. Pravimo, da ko greš ... Se usmeri v tarčo. Liverpool potrebuje vratarja. Alisson, pok! Liverpool je šel točno tja, kamor je moral. Mi pa smo bili fantastični na tržišču. Gospod Abramovič je bil zelo zaljubljen v nogomet in klub. Peter Kenyon je bil izjemen izvršni direktor, s katerim je bilo užitek delati. Izjemen. Prišel sem z jasnimi idejami in sledili smo vsemu. Ko sem rekel, da bi ob Johnu Terryju rad Ricarda Carvalha, je veliko ljudi reklo: 'Kdo je Ricardo Carvalho?' Ricardo Carvalho. Šli smo naprej, usmerili smo se točno v tarčo. Potrebujemo napadalca. V Evropi je bilo veliko napadalcev: pride v Chelsea, ne pride v Chelsea ... Drogba iz Marseilla, Afričan, nihče ne pozna Drogbaja. Šli smo neposredno v tarčo. Prej, malce pred Petrom Kenyonom, je Chelseajeva struktura že zelo dobro delovala. Petr Čech, Arjen Robben, Claude Makelele ... Sestavili smo fantastično ekipo in v dveh letih smo preprosto in tako zlahka ubili Premier League. In spomnim se besed sira Alexa (Fergusona), ki je rekel, da smo letvico postavili tako visoko, tako visoko, tako visoko, da je imel občutek, da bi za ponovno zmago v Premier League moral iti višje, višje in višje. V Premier League smo tako ustvarili velik trušč, to je bilo fantastično obdobje."

Mourinho je potrdil tudi, da je zgodba o njegovem tihotapljenju v vreči za perilo, ko je Chelsea igral z Bayernom v Ligi prvakov, Portugalec pa je bil kaznovan, resnična: