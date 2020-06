Mourinho že 'v formi': na kritike odgovoril s prirejeno statistiko

"Počutim se malce čudno glede nekaterih analiz in nekaterih komentarjev, še posebej, saj veste, ker se mi zdi, da so se nekateri komentarji in analize začele s Paulom," je Mersona omenil Mourinho. "Moram reči, da spoštujem veliko ljudi, kot je on, ker pa zelo spoštujem, želim biti v odgovoru prijazen. Mislim, da ni pripravljen na slab odgovor. Zato poskušam biti prijazen. Poskusil bom le povedati nekaj, ko bodo ljudje lahko malce pomislili," je nadaljeval nekdanji trener Manchester Uniteda, ki je nato za primerjavo petkovega učinka svojega kapetana uporabil starega znanca z Old Trafforda Anthonyja Martiala .

'Poskušam biti prijazen' 26-letni Londončan je že dolga leta udarni napadalec Tottenhama, pri katerem si je priboril tudi kapetanski trak reprezentance, lani pa je s klubom svojega otroštva igral tudi v finalu Lige prvakov, ki so ga Spursi v Madridu izgubili proti otoškemu rivalu Liverpoolu (0:2). Mourinho se je na očitke iz vrst stroke in medijev, ki sicer niso novi, odzval s pripravljeno statistiko in spomini na sodelovanje z nekaterimi izjemnimi napadalci: Didierjem Drogbajem pri Chelseaju, Cristianom Ronaldom in Karimom Benzemajem pri Real Madridu ter Diegom Militom in Zlatanom Ibrahimovićem pri milanskem Interju. Z Ibrahimovićem je nato Portugalec sicer moči združil tudi pri Manchester Unitedu.

Znani strokovni komentator televizije Sky Sports in nekdanji napadalni vezist mestnega tekmeca Arsenala Paul Merson je po petkovem remiju Spursov z Manchester Unitedom (1:1) celo dejal, da bo kapetan angleške reprezentance Kane v prihodnje "resno razmislil" o svoji prihodnosti, glede na to, da ob "načinu igre, kakršno želi gojiti Jose, ne bo dosegel 25 – 30 golov na sezono" . Kane je sicer po težji poškodbi stegenske mišice v Londonu odigral prvo tekmo po 1. januarju in nesrečnem gostovanju v Southamptonu.

Drogbaju pripisal dvakrat več golov

"Kot prvo–Harry je odigral svojo prvo tekmo po šestih mesecih, če pa gledate in analizirate tekmo, potem primerjajte Harryja Kana z (napadalcem Manchester Uniteda, op. a.) Anthonyjem Martialom. To ni bila tekma z veliko priložnostmi, ko bi oba napadalca imela veliko priložnosti. Je moja obramba deležna vaših pohval za predstavo Martiala, hvalite Unitedovo obrambo za priložnosti, ki jih mi nismo ustvarili? Na to morate gledati z uravnoteženim pristopom," je zbrane medije opomnil Mourinho.

"V našem primeru Harry v šestih mesecih ni odigral tekme. Število golov, ki jih je Harry dosegel pod mojim vodstvom, je za vas lahko, samo greste k svojim podatkom in lahko je videti, koliko tekem je Harry odigral z mano in koliko golov je dosegel. Da ne boste izgubljali časa, lahko rečem, da sem imel nekaj napadalcev, ki so igrali zame in niso slabi. Imel sem enega tipa, ki mu je bilo ime (Didier) Drogba. Zame je igral štiri sezone, dosegel 186 golov, kar je povprečno 46 golov na sezono."

Slabi niso bili niti Ronaldo, Benzema, Milito in Ibrahimović ...

Za zdaj še ni jasno, kako je Mourinho preštel Drogbajeve gole, saj je več kot podvojil uradno statistiko na spletni strani Transfermarkt, kjer je zabeleženo, da je legendarni napadalec Chelseaja in reprezentance Slonokoščene obale pod Portugalčevo taktirko dosegel "le" 73 golov (18,25 na sezono). Nato je nadaljeval prebiranje vnaprej pripravljene statistike še nekaterih svojih nekdanjih varovancev ...

"Imel sem enega tipa, ki tudi ni slab (Ronaldo, op. a.). Zdaj igra za Juventus. Zame je igral tri sezone. Dosegel je 168 golov, kar pomeni povprečje 56 golov na sezono. Imel sem še enega tipa, ki tudi ni bil slab, po imenu Karim Benzema. Zame je igral tri sezone. Ni vedno začenjal, ker je bil v tistem času še precej mlad. Zame je dosegel 78 golov v treh sezonah, kar pomeni povprečje 26 golov na sezono," je nadaljeval Mourinho, a se tu ni ustavil.

"Imel sem še enega po imenu (Diego) Milito. Zame je igral eno sezono, dosegel je 30 golov, osvojil je tri naslove. Seveda je povprečje 30. Imel sem še enega tipa, ki je igral zame sezono in pol. Tako pravim, ker je v drugi polovici utrpel veliko poškodbo. Visok tip po imenu Zlatan (Ibrahimović). Zame je igral eno sezono in pol ter dosegel 58 golov, kar pomeni povprečno 29 golov na sezono. Torej, dragi Paul, zelo te spoštujem. Mislim, da Harry Kane nima nikakršnih težav z doseganjem golov v mojih ekipah, še posebej, ko je pripravljen, svež in v rutini igranja. To je torej moje sporočilo nekomu, do katerega gojim veliko spoštovanje," je sklenil Mourinho.

Kane pozoren na 'napredek' kluba

ESPNdodaja, da je Kane na prvi tekmi deloval "zarjavelo" in se žoge dotaknil vsega 36-krat, kar je najmanj od vseh na zelenici, ki so tako kot on odigrali 90 minut. Na gol Uniteda mu je uspelo streljati le enkrat, do poškodbe pa je pod taktirko Mourinha na enajstih tekmah dosegel sedem zadetkov. Januarja 2018 podaljšana pogodba ga na Tottenham sicer veže kar do leta 2024, Kane pa je v javnosti šele nedavno začel namigovati, da bi lahko klub, za katerega pesti stiska od malih nog, v bodoče tudi zapustil. Omenil je, da bo o tem začel razmišljati, če se bo ustavil "napredek" kluba, ki se je v zadnjih mesecih znašel v precejšnjih finančnih škripcih zaradi izgradnje novega stadiona in izpada načrtovanih prihodkov med pandemijo novega koronavirusa.

Tottenham, ki mu je Angleška banka odobrila tudi večdesetmilijonsko posojilo, je trenutno na osmem mestu prvenstvene lestvice. Z 42 točkami, kar je devet manj od četrtega Chelseaja, Mourinhovi varovanci veliko možnosti za preboj v naslednjo sezono Lige prvakov nimajo, potem ko so brez doseženega gola klavrno izpadli v osmini finala najelitnejšega evropskega tekmovanja s porazoma proti Leipzigu nekdanjega slovenskega reprezentančnega vezista Kevina Kampla(0:1 v Londonu in 0:3 v Leipzigu). Ob hitrem slovesu od obeh angleških pokalnih tekmovanj se lahko Spursi sicer povsem osredotočijo na zadnjih osem obračunov v Premier League, med katerimi velja v 35. krogu izpostaviti julijski derbi severnega Londona z Arsenalom.