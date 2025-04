Mourinho znova v elementu: nasprotnikovega trenerja prijel za nos

Vroče je bilo že na tekmi s tremi rdečimi kartoni, enim za Fenerbahče in dvema za goste.

Galatasaray je kot gost z dvema goloma Victorja Osimhena slavil z 2:1, Mourinho pa poraza svojega moštva v istanbulskem derbiju proti večnemu tekmecu ni najbolje prenesel. Po zadnjem sodnikovem žvižgu je Mourinho zgrabil za nos trenerja zmagovite ekipe. O tem, kako močan stisk je Jose Mourinho prizadejal svojemu trenerskemu kolegu, ni mogoče soditi, se je pa trener Galatasaraya v slogu nogometašev takoj vrgel po tleh in si z dlanema pokril obraz.

62-letni Mourinho, ki je v Turčijo prišel lani poleti, si je konec februarja prislužil suspenz, štiri tekme prepovedi vodenja ekipe. Kaznovan je bil zaradi komentarjev po prvenstveni tekmi prav proti Galatasarayu. Nekdanji trener Chelseaja, Real Madrida in Manchester Uniteda je okrcal sojenje tekme v Turčiji. Glavni sodnik na tekmi je bil takrat Slovenec Slavko Vinčić. Dejal je tudi, da so se na klopi Galatasaraya na sodniško odločitev odzvali tako, da so skakali kot opice.