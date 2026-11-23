Vse odkar se je poleti vrnil na trenerski stolček v španski prestolnici, je Jose Mourinho dokazal, da se z leti ni kaj dosti spremenil. V svojih medijskih nastopih je še vedno oster in neizprosen do vseh, predvsem pa do svojih tekmecev. Karizmatični Portugalec se je po povratku na Iberski polotok kar nekajkrat obregnil ob tamkajšnje sojenje, v ospredju pa je bila seveda vselej afera Negreira, ki kot senca bedi nad Barcelono.
Katalonci so v nedeljo uprizorili svoj preobrat, ko so pred domačo publiko obrnili zaostanek 2:0 proti Villarrealu in slavili s 3:2. Po koncu srečanja se je nad sojenjem, ki je bilo še kako sporno v obe smeri, pritožil Santiago Comesaña. Španec je primerjal pritisk, ki ga nad delilci pravice izvajata oba največja španska kluba, primerjava, ki je dodobra razburila portugalskega stratega v Madridu.
"Mislim, da ga daje amnezija. Ko smo igrali proti Villarrealu, je Vinicius prejel rdeči karton. Morda je pozabil na to. Ne vem, zakaj nas primerja. Prosim vas, da nas ne primerjate z Negreiro," je bil oster Mourinho, ki je izpostavil razliko med obema rivaloma.
Na Bernabeu jutri prihaja neugodni PSV, ki trenutno zaseda prvo mesto v nizozemskem državnem prvenstvu. O nasprotniku Mourinho ni želel izgubljati preveč besed, glede svojih ugotovitev pa je bil precej skrivnosten: "Ne želim razkrivati podrobnosti, ki sem jih opazil o PSV-ju. Jasno je, da imajo identiteto, tako v obrambi kot tudi z žogo v svojih nogah. Imajo dobrega trenerja, veliko izkušenih in nekaj nadobudnih igralcev. Zagotovo nas čaka težka tekma."
Strateg nizozemskih gostov je Madžar Peter Bosz, ki se v Eindhovnu mudi že tri leta. Rad se poslužuje moderne postavitve 4-2-3-1, veliko bremena pa nosita oba bočna branilca, ki sta izredno napadalno usmerjena. Gre za izkušenega Srba Filipa Kostića in nekdanjega člana Barcelone Sergina Desta, ki je na Nizozemskem zopet našel dobro formo. Torkov evropski obračun bo vsekakor izredno zanimiv, kot vedno pa ga boste lahko spremljali na Kanalu A in VOYO.
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