Vse odkar se je poleti vrnil na trenerski stolček v španski prestolnici, je Jose Mourinho dokazal, da se z leti ni kaj dosti spremenil. V svojih medijskih nastopih je še vedno oster in neizprosen do vseh, predvsem pa do svojih tekmecev. Karizmatični Portugalec se je po povratku na Iberski polotok kar nekajkrat obregnil ob tamkajšnje sojenje, v ospredju pa je bila seveda vselej afera Negreira, ki kot senca bedi nad Barcelono.

Katalonci so v nedeljo uprizorili svoj preobrat, ko so pred domačo publiko obrnili zaostanek 2:0 proti Villarrealu in slavili s 3:2. Po koncu srečanja se je nad sojenjem, ki je bilo še kako sporno v obe smeri, pritožil Santiago Comesaña. Španec je primerjal pritisk, ki ga nad delilci pravice izvajata oba največja španska kluba, primerjava, ki je dodobra razburila portugalskega stratega v Madridu.