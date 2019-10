Najboljši nogometaš po izboru Mourinha? Ne Cristiano in ne Messi...

To vprašanje so Joseju Mourinhu zastavili v enem zadnjih intervjujev, Portugalec namreč vse od odhoda iz Manchestra še ni uspel najti kluba, ki bi mu bil pisan na kožo.

Ker je v svoji dolgoletni trenerski karieri vodil že številne nogometne velikane in nogometne zvezdnike, je odgovoriti na to vprašanje, vse prej kot lahko. Nogometna javnost se je v zadnjem desetletju razdelila na tiste, ki uživajo v mojstrovinah portugalskega nogometnega mojstra Cristiana Ronalda in tiste, ki jih navdušuje stil argentinskega virtuoza Lionela Messija , čeprav Mourinho uživa ob predstavah obeh nogometnih asov, pa ga je v življenju najbolj navdušil legendarni Ronaldo Nazario .

Nekdanji napadalec Barcelone, Interja in madridskega Reala je bil ob vstopu v novo tisočletje pravi fenomen evropskih zelenic, s svojimi predstavami pa je prepričal tudi Mourinha. "Ronaldo, El Fenomeno,"je zaupal v pogovoru zaLive Score in obrazložil svojo izbiro z besedami:"Cristiano Ronaldo in Lionel Messi se lahko pohvalita z daljšima karierama, na samem vrhu sta se ohranila dan za dnem, zadnjih petnajst let. A kadar je govora strogo o talentu in veščinah, nihče ne more prekašati Ronalda Nazaria."