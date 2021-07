'Prekrška nad Sterlingom za enajstmetrovko ni bilo'

Medtem ko na Otoku slavijo prvo uvrstitev v finale na evropskih nogometnih prvenstvih, je na Danskem razpoloženje povsem drugačno. Tesen poraz po podaljšku v polfinalu proti angleški izbrani vrsti je kapetana Dancev Simona Kjaera in druščino pahnil v žalost. Jeza pa je prisotna pri številnih nogometnih strokovnjakih, ki so mnenja, da prekrška nad Raheemom Sterlingom za enajstmetrovko, ki je ne nazadnje odločila vprašanje zmagovalca in posledično potnika v nedeljski finale, ni bilo.

Najbolj konkretna v kritikah na sojenje Nizozemca Dannyja Mekkelieja sta bila le nekaj minut po koncu dvoboja na kultnem Wembleyju trenerska velikana in nekoč huda rivala ob angleških nogometnih zelenicah, Jose Mourinho in Arsene Wenger. Oba sta prepričana, da Anglija premore dovolj kakovosti za uvrstitev v finale velikega tekmovanja brez sodniške pomoči. "Ne želim, da me ljudje napačno razumejo, toda kot nekdo, ki ima rad nogometno igro, težko sprejmem takšno sodniško odločitev. Bila je preveč v škodo danske reprezentance, čeprav sem stiskal pesti za Angleže. Morda to, kar bom zdaj izjavil, marsikateremu angleškemu navijaču ne bo ravno po godu, a po mojem mnenju prekrška za najstrožjo kazen ni bilo," je v pogovoru za britanski TALKsport dejal 58-letni portugalski strokovnjak, ki se je v nadaljevanju obregnil tudi ob delovanje VAR-sobe. icon-expand Trenerska maga Jose Mourinho in Arsene Wenger sta prepričana, da je glavni sodnik polfinalnega obračuna Danny Mekkelie z dosojeno enajstmetrovko za Angleže močno oškodoval dansko izbrano vrsto. FOTO: Reuters "Na tej ravni tekmovanja, ko lahko zgolj ena napaka odloči zmagovalca oziroma določi potnika v finale evropskega prvenstva, si kaj takega sodniška organizacija ne bi smela privoščiti. Sprašujem se, kaj so počeli ostali v VAR-sobi. Zakaj, za božjo voljo, Mekkelie ni odšel sam ogledat posnetka sporne situacije? Ne razumem," je dodal Mourinho. Podobno razmišlja tudi legendarni francoski trener Arsene Wenger, ki je za beIN SPORTS izpostavil ne dovolj jasno vlogo VAR-sobe pri končni sodniški odločitvi. "To nikakor ni bil prekršek za enajstmetrovko. Ne razumem, zakaj iz VAR-sobe niso poklicali glavnega sodnika, da si ponovno ogleda sporni trenutek. Preveč tega je bilo na kocki, da bi se tako igrali z ugledom organizacije. V takšnih primerih je namreč zelo pomembno, da se glavni sodnik popolnoma prepriča v pravilnost oziroma nepravilnost svoje prvotne odločitve. VAR tokrat ni izneveril Danske, temveč sodnika. To pa je veliko huje," je brez dlake na jeziku dejal dolgoletni strateg londonskega Arsenala.