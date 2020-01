Mourinhov prvi nakup na klopi Spursov je 21-letni rojak

Fernandes (v sredini) med tekmo svetovnega prvenstva za nogometaše do 20 let.

Dodali so, da bo 21-letni Gedson Fernandes , ki je igral za vse mlajše selekcije Portugalske in že odigral tudi dve tekmi v članski izbrani vrsti , do konca sezone nosil številko 30. Njegov rojak na klopi Spursov Jose Mourinho je tako dobil prvo okrepitev po prihodu v severni London.

Evropski prvak s Portugalsko

"Zelo sem vesel, da sem danes tukaj. Uresničile so se mi sanje," je dejal Fernandes."Zame so bile velike sanje priti v ta veliki klub. Poskusil bom vsakodnevno dati vse od sebe za klub, na vsakem treningu in na vsaki tekmi bom pomagal ekipi na kakršen koli način, trdo bom vsak dan delal za ta dres. Nimam besed o stadionu. Še nikoli nisem videl kaj takega, neverjetno je,"je novo domovanje Tottenhama še pohvalil produkt mladinske šole Benfice.

Tudi zaradi Mourinha naj bi se Fernandes odločil za Tottenham, čeprav ga je snubil tudi mestni tekmec West Ham United, medtem ko so ga povezovali tudi s Chelseajem in Manchester Unitedom. V minuli sezoni je lizbonskim "orlom" pomagal do državnega naslova in klub tudi zapustil na prvem mestu portugalske lige, bil je tudi član portugalske reprezentance, ki je leta 2016 osvojila naslov evropskih prvakov v kategoriji U17.