Mourinhov šov: med proslavljanjem padel na obraz in obtožil nevidnega moža

Veselje Joseja Mourinha in igralcev Fenerbahčeja

Mourinhovi varovanci so sicer povedli z golom Freda v 42. minuti, a dva gola Trabzonovega napadalca Simona Banze (59., 67.) iz enajstmetrovk sta domače moštvo popeljala v vodstvo. Fenerbahče je uspel izenačiti preko Edina Džeka v 75. minuti, nato pa se je začela vojna živcev. Mourinho je ob robu igrišča trepetal in skoraj že obupal, v 12. minuti sodnikovega dodatka pa je po lepi akciji Srbov Dušana Tadića in Filipa Kostića junak postal Maročan Sofyan Amrabat.

Portugalski strateg je v svoji bogati karieri doživel že marsikaj, kljub temu pa ga velik preobrat ni pustil ravnodušnega. V svojem slogu je stekel na zelenico in svoja stara kolena pokrčil v upanju, da bo ob pristanku vsaj malo drsal po travi. A mati narava je zanj pripravila drugačen načrt in 61-letnik je poletel naravnost na tla. Na srečo se je pred udarcem obraza ob tla uspel zaščititi z rokama, njegovi igralci pa so ga takoj za tem zaradi veselja obkolili.