Mourinhova izpoved: Drugo mesto z Unitedom je moj največji uspeh

Jose Mourinhoje na klopi Manchester Uniteda zdržal dve sezoni in pol. V tem času je s klubom osvojil angleški superpokal, angleški ligaški pokal, ter Ligo Evropa in posledično klub ponovno popeljal v skupinski del elitne Lige prvakov. Slovitega Portugalca je s klopi rdečih vragov 'odnesla' katastrofalna prva polovica letošnje sezone, po kateri so si 20-kratni angleški prvaki nabrali kar 19 točk zaostanka za vodilnim Liverpoolom. V oči so bodle predvsem neprepričljive predstave proti nasprotnikom, ki jih je United v preteklosti z lahkoto premagoval. Navijači so imeli dovolj 'negativne' Mourinhove igre, ki temelji na obrambi in ne na atraktivni, napadalni igri. In prav zaradi neprepoznavne igre in slabih rezultatov, je 'The Special One' decembra lani ostal brez službe pri slovitem angleškem prvoligašu. Zamenjal ga je nekdanji napadalec rdečih vragov Ole Gunnar Solskjaerin nemudoma preporodil igralce v rdečih dresih. Legendarni Norvežan je namreč zmagal vseh šest uvodnih tekem na klopi in s tem postavil nov mejnik. Postal je namreč prvi trener, ki mu je na klopi slovitega velikana iz Manchestra to uspelo.

Vse bolj je vidno, da je bil krivec za slabe rezultate prav Mourinho in ne igralci, ki jih je ves čas javno krivil za slabe predstave, čeprav je krivda v resnici obojestranska. Mnogi angleški mediji namreč trdijo, da so nekateri zvezdniki Uniteda, 'namerno' igrali slabo in s tem bojkotirali svojega menedžerja, ki so se ga enostavno naveličali in so se ga želeli znebiti. Kljub temu, da so Paul Pogba, Marcus Rashford, Luke Shaw, Romelu Lukakuin še nekateri, po odhodu Mourinha, javno spregovorili o tem, da imajo pod novim strategom 'dovoljenje', da igrajo napadalno in da jih je prejšnji trener zaviral, pa Portugalec v nobeni izjavi za javnost ne želi blatiti bivšega kluba. To je za karizmatičnega trenerja prej izjema kot pravilo. sploh če poznamo njegov odnos z navijači Chelseaja. Ti ga ne marajo in ga redno žalijo, ki pripelje svoje moštvo na Stamford Bridge, pa čeprav je z Londončani osvojil tri naslove angleškega prvaka. Modri so jih v celotni zgodovini osvojili šest in z omenjenimi dosežki je Mourinho njihov najuspešnejši trener vseh časov.