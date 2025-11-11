Odpuščeni Mourinho v Istanbulu za seboj pustil megalomanski hotelski račun

Joseju Mourinhu tudi pri Benfici ne gre najbolje. Dobil je le polovico od prvih 12 tekem.

Kot poroča časnik Yenicag Gazetesi, naj bi Mourinho v 16 mesecih bivanja v Istanbulu ustvaril račun v višini 36,5 milijona turških lir (približno 747 tisoč evrov), ki ga je zdaj dolžan poravnati klub.

Mourinho je bil avgusta odpuščen po izpadu Fenerbahčeja v kvalifikacijah za Ligo prvakov proti Benfici – klubu, ki ga zdaj sam vodi. Ob odhodu naj bi mu turški velikan izplačal še okoli 15 milijonov evrov odpravnine, saj je imel podpisano pogodbo do leta 2026.

Kdo bo na koncu poravnal zajeten hotelski račun – Mourinho ali Fenerbahče – pa za zdaj ostaja odprto vprašanje, še pišejo zgroženi turški mediji.