Nogomet

Odpuščeni Mourinho v Istanbulu za seboj pustil megalomanski hotelski račun

Istanbul , 11. 11. 2025 09.52 | Posodobljeno pred 22 minutami

J.B.
4

Jose Mourinho je ob predčasnem slovesu od turškega Fenerbahčeja za seboj pustil kar 747 tisoč evrov visok hotelski račun. Portugalski trener je namreč kar 16 mesecev bival v eni izmed razkošnih suit hotela Four Seasons v Istanbulu in – več kot očitno – ni štedil z zapravljanjem.

Joseju Mourinhu tudi pri Benfici ne gre najbolje. Dobil je le polovico od prvih 12 tekem.
Joseju Mourinhu tudi pri Benfici ne gre najbolje. Dobil je le polovico od prvih 12 tekem. FOTO: Profimedia

Kot poroča časnik Yenicag Gazetesi, naj bi Mourinho v 16 mesecih bivanja v Istanbulu ustvaril račun v višini 36,5 milijona turških lir (približno 747 tisoč evrov), ki ga je zdaj dolžan poravnati klub.

Mourinho je bil avgusta odpuščen po izpadu Fenerbahčeja v kvalifikacijah za Ligo prvakov proti Benfici – klubu, ki ga zdaj sam vodi. Ob odhodu naj bi mu turški velikan izplačal še okoli 15 milijonov evrov odpravnine, saj je imel podpisano pogodbo do leta 2026.

Kdo bo na koncu poravnal zajeten hotelski račun – Mourinho ali Fenerbahče – pa za zdaj ostaja odprto vprašanje, še pišejo zgroženi turški mediji. 

Horvat pred reprezentančnim premorom: Primanjkujejo nam goli

KOMENTARJI (4)

Teleport
11. 11. 2025 10.25
+3
Stedil?
Buci in Bobo
11. 11. 2025 10.24
-1
A je tudi gemblal v hotelskem kazinoju???
Oliguma
11. 11. 2025 10.23
+3
🤣🤣🤣si je pa privoščil...nidani, pravilno.
Minifa
11. 11. 2025 10.23
-1
Mu bodo izplačali BOŽIČNICO ampak brez kredita, sam da so se ga otresli..
