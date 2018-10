Mourinhu hrbet obrnil še 'kralj' Cantona: Ni pravi moški za pravo žensko

Legenda Manchester Uniteda, Eric Cantona, je priznal, da "trpi" ob spremljanju svojega nekdanjega kluba pod taktirko trenerja Joseja Mourinha. O Portugalcu karizmatični Francoz meni, da ni pravi za to službo, medtem ko so rdeči vragi na desetem mestu v Premier League in so dobili le pet od 13 tekem v sezoni.

"NI prav moški za pravo žensko," je v pogovoru zaThe Republik of Mancuniadejal nogometaš, ki je na Old Traffordu postal legenda in osvojil štiri naslove v elitni otoški ligi. "Gre za način igre," je svojo izjavo pojasnil Cantona. "Lahko izgubiš tekme, a tvegaš. Izgubiš z Juventusom in oni imajo na Old Traffordu 70-odstotno posest žoge. Si lahko to predstavljate s (Sirom Alexom) Ferugonom na klopi?"