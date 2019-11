Mourinhova izjava buri duhove: Nikoli ne bi sprejel službe pri Tottenhamu

Mourinho (levo) in Pochettino med polfinalno tekmo pokala FA, ko je Portugalec vodil Manchester United. Aprila 2018 je Mourinhov United slavil z 2:1, zmaga Tottenhama s 3:0 na prvenstveni tekmi na Old Traffordu avgusta istega leta pa je pomenila enega prvih žebljev v Mourinhovo krsto, preden so ga decembra odpustili.

Predsednik Daniel Levy je želel Joseja Mourinha na klopi Tottenhama že leta 2007, se spominja madridski športni časnik AS. Ni mu uspelo, leta 2015 pa je Mourinho celo dejal, da iz spoštovanja do navijačev Chelseaja nikoli ne bi prevzel mestnih rivalov s severa Londona. V sredo zjutraj se je po torkovem presenetljivem razkritju, da odhaja Argentinec Mauricio Pochettino , zgodilo ravno to: Mourinho je postal novi trener Spursov.

Tabloid Daily Mail poroča, da je Pochettino že pred tedni "izgubil slačilnico" in da so bili nogometaši ključni za njegov odhod. Naveličali naj bi se ga najizkušenejši člani moštva, ki so pod vprašaj začeli postavljati njegove metode dela. Vse skupaj se je še poslabšalo, ko je na eni od novinarskih konferenc Pochettino spregovoril o "različnih agendah", ki jih imajo določeni nogometaši, a jih ni imenoval.

Levy naj bi leta 2007 hitro dobil "košarico" Portugalca, ki je ravno zapustil Stamford Bridge in Chelsea, kamor se je po turbulentnem vodenju Real Madrida nato vrnil leta 2013 in osvojil skupno tretji državni naslov v otoškem nogometu. Kasneje je Mourinho razkril, da v Tottenham v nobenem primeru ne bi mogel oditi zaradi klavzule v pogodbi, ki mu je prepovedovala vodenje katerega od premierligašev v naslednjih dveh sezonah.

"Ne bi mogel sprejeti te službe, ker imam preveč rad Chelsea in njegove navijače,"je takrat komentiral Mourinho, ki so se mu zdaj besede vrnile kot bumerang. Otoški in svetovni mediji se spominjajo tudi ene od novinarskih konferenc Pochettina, ki je sicer v času, ko je v Španiji vodil Espanyol, Mourinho pa Real Madrid, večkrat z izbranimi besedami govoril o Portugalcu.

Pochettino leta 2016: Zame bo vedno Special One

"Všeč mi je Mourinho, z njim imam dober odnos. A poskušam biti tudi objektiven in mislim, da njegovo obnašanje ni nič drugačno od koga drugega," je leta 2016, ko je "Special One" (Posebni, op. a.) vodil Manchester United, dejal Pochettino. "A ker je 'Special One', se včasih ljudje osredotočajo nanj. Sodnik se osredotoča nanj, mediji so osredotočeni nanj. A če ga primerjate morda s kakšnim drugim trenerjem, ki se obnaša še huje kot on, ti niso pod takšnim drobnogledom, ker morda niso 'Special One' kot on. Zame je on 'Special One' in vedno bo 'Special One',"je nadaljeval Argentinec.

"Zame je referenca, ko sem začel delati pri Espanyolu na začetku moje kariere. Vedno je bil zelo prijazen do mene in odprl svoja vrata, a vedno poskušam poceniti moje kolege in biti objektiven. Res verjamem, da je eden najboljših in v nekaterih obdobjih v nogometu imaš včasih nekaj malega težav, ker ni lahko priti v nov klub in se ustaliti s tvojimi lastnimi idejami ter filozofijo, a zame je bil in bo eden najboljših trenerjev v zgodovini nogometa,"je še povedal Pochettino, ki ga je zdaj Mourinho potisnil skozi vrata v severnem Londonu.

Debi proti West Hamu, prvič doma z Olympiakosom

Tottenham s 14 točkami v Premier League zaseda 14. mesto po 12 odigranih krogih in za 20 točk zaostaja za vodilnim Liverpoolom, ki je Londončane v letošnjem zgodovinskem finalu Lige prvakov v Madridu premagal z 2:0. Naslednji obračun v soboto prinaša mestni derbi z West Ham Unitedom, v Ligi prvakov pa lahko Spursi po dveh zaporednih zmagah nad Crveno zvezdo napredovanje v osmino finala potrdijo z zmago pred domačimi navijači nad Olympiakosom. To bo tudi prva Mourinhova domača tekma na novem stadionu Spursov, medtem ko se pogledi že obračajo tudi proti 4. decembru in gostovanju na Old Traffordu pri Portugalčevih donedavnih delodajalcih iz Manchestra.

V prvenstvu se bo 25. aprila prvič pomeril tudi z največjimi Tottenhamovimi tekmeci, Arsenalom, čigar navijači ga imajo zaradi številnih prerekanj z legendarnim in zdaj že bivšim trenerjem "topničarjev" Arsenom Wengerjemže tako v zobeh. 22. decembra bo Tottenham gostil tudi Chelsea, na Stamford Bridge pa se Mourinho v prvenstvu vrača 22. februarja. Po sramotnem septembrskem porazu s četrtoligašem Colchester Unitedom po enajstmetrovkah so se Spursi že poslovili od ligaškega pokala, čaka pa jih vsaj še ena teka pokala FA.

