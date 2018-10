Mourinhu so šteti dnevi: 'Mislim, da je osramotil klub'

Nad Old Trafford so se spustili temni oblaki. Po remiju s povratnikom v elitni angleški druščini, Wolvesom, je United v ligaškem pokalu izločil drugoligaš Derby, za nameček pa so rdeči vragi izgubili tudi na gostovanju pri West Hamu. Kritike na račun Joseja Mourinha so z vsakim porazom glasnejše, zadnji remi z Valencio, v drugem krogu skupinskega dela Lige prvakov, pa je bil kaplja čez rob.

United si je želel pred domačimi navijači vknjižiti nove tri točke, a mu je spodletelo, Španci so uspeli v tekmi s favoriziranimi vragi iztržiti remi (0:0). Nekdanji nogometaš Uniteda Paul Scholes tako po koncu tekme ni skoparil s kritikami na račun Joseja Mourinha, ki so ga številni navijači Uniteda že označili za velikega prevaranta. Angleški nogometaš je šel še korak dlje. "Njegovo razburjanje na tiskovnih konferencah, kritike nogometašev, zmerljivke na račun tistih nad njim, ki niso izpolnili njegovih želja ... Mislim, da so njegova usta ušla izpod nadzora. Mislim, da je osramotil klub," je po tekmi z Valencio dejal Scholes, Portugalec pa mu ni ostal dolžan.

Mourinho je na tekmi proti Valencii izkoristil le eno samo menjavo. FOTO: AP

Dejal je, da ga ne zanima, kaj ima za povedati nekdanji član rdečih vragov: "Reče lahko, kar si želi. Ne zanima me. Iskreno povedano, res me ne zanima. Živimo v demokratični državi, kjer vlada svoboda govora." Vidno razdraženi Mourinho je po tekmi z Valencio tudi posvaril navijače, naj od aktualne sezone ne pričakujejo preveč ter poudaril, da ima dovolj kritikov, ki si dajejo duška na njegov račun. "Mislim, da so to stvari, ki jih le s težavo komentiram. Če rečem nekaj smešnega, ne bom ostal zvest samemu sebi. To bi bil nov povod za kritike in mislim, da imate materiala že tako ali tako dovolj," je dejal portugalski nogometni strokovnjak in poudaril trud svojih varovancev napram tekmi proti West Hamu. Za težave v obrambi je obtožil pomanjkanje tehnične kvalitete, odsotnost napadalnih akcij pa pripisal pomanjkanju samozavesti: "Vedeli smo, da ne bomo ustvarili dvajset priložnosti. Naši napadalci niso najbolje pripravljeni, zato smo menili, da bomo v treh ali štirih akcijah uspeli zadeti in zmagati tekmo. A nam je spodletelo."

Številni so Portugalca že odpisali. Na trenerski stolček želijo posesti Zinedina Zidana. FOTO: AP

Težave Uniteda naj bi se po poročanju tujih medijev začele že v slačilnici, saj nogometaši ne podpirajo vizije Portugalca, razdor znotraj ekipe pa se odraža tudi na zelenici. A nogometaši to zanikajo. Pred dnevi je bil tako na tapeti Antonio Valencia, ki je ’všečkal’ fotografijo, pod katero so navijači zahtevali odstop Mourinha. Reprezentant Ekvadorja se je kmalu opravičil in zapisal: "Všečkal sem objavo na Instagramu, ne da bi prebral besedilo pod sliko. To niso moja stališča in za to se opravičujem. Podpiram trenerja in svoje soigralce. Vsi se maksimalno trudimo, da bi dosegli boljše rezultate."

