Mourinhu so vrata Bernabeua vedno odprta, Mijatović: Zakaj pa ne?

Real je popeljal do naslova španskih prvakov in pokalne lovorike, legenda jugoslovanskega nogometa Predrag Mijatović, pa je namignil, da bodo portugalskemu strategu vrata Bernabeua vedno odprta. "Če se je vrnil tudi Zidane, za kar sem mislim, da se ne bo nikoli zgodilo, je mogoče prav vse. Zakaj se torej Mourinho ne bi mogel vrniti v Real,"se je spraševal Črnogorec v pogovoru zaEl Larguero.

Prepričan je, da bi Mourinho imel še marsikaj ponuditi novemu delodajalcu, a obenem zatrjuje, da Real trenerja ima: "Vsi trenerji, ki so kdaj sedeli na trenerskem stolčku madridskega Reala, se želijo vrniti z namenom, da bi popravili stvari, ki so jih morda poprej naredili narobe. A Madrid ima trenerja, njegovo ime je Zidane in to je nekaj, kar je potrebno spoštovati."