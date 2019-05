Mourino: Solskjaeru napovedal kratek rok trajanja in pozval k ravnovesju

A vendar za odhod portugalskega nogometnega strokovnjaka ni kriv le Francoz. "Ne, ne," je domnevo za francoski časnik L’Equipe zanikal Mourinho in nadaljeval: "Problem je tam. Problem so nogometaši, vodstvo in seveda ambicije."

Ob tem je našel številne vzporednice s šolskim sistemom. "Problem trenerja je podoben problemu učitelja v šoli. To sem razumel šele, ko je nekega dne k meni prišel eden izmed igralcev in me prosil, naj ga kritiziram na samem, ne pred vso ekipo. Vprašal sem ga zakaj. Odvrnil mi je, da je to napad na njegov status. To je velika sprememba. Ekipa je ekipa. Skupina nogometašev je skupina bratov. Trener je kot oče, je družina in v družini se odprto pogovarjaš o stvareh. Ko ti eden izmed nogometašev reče kaj takega, moraš spremeniti svoj način dela. Prijeten fant ne more biti trener, po drugi strani pa se tudi ne moreš ves čas le prepirati," pojasnjuje Mourinho.