Mož, ki je 'kristalno palačo' popeljal do zgodovinskih prvih lovorik

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Ko je februarja leta 2024 predsednik Crystal Palaca Steve Parish na klop pripeljal Avstrijca Oliverja Glasnerja, se mu ni niti malo sanjalo, kako se bo spremenila zgodovina kluba. Pred prihodom na Otok je bil Avstrijec trener nemškega Eintracht Frankfurta, s katerim je leta 2022 slavil zmago v Ligi Evropa. Klub iz južnega dela Londona je bil na sredini sezone 2023/24 pod pritiskom, da mora narediti spremembo na trenerskem mestu, saj Palacu z Royem Hodgsonom ni šlo najbolje. Odgovor na to je bil prihod Glasnerja, ki je s svojimi predstavami, ki jih je kazal na klopi nemškega Wolfsburga in Eintracht Frankfurta, navdušil športnega direktorja Dougieja Freedmana, ki je bil eden glavnih akterjev, da je prišlo do prestopa, ki se je na koncu izkazal za najboljšo potezo v zgodovini kluba.

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Avstrijec je v svoji prvi polni sezoni na klopi kluba spisal nogometno pravljico. S Palacom se je uspel uvrstiti v finale najstarejšega klubskega tekmovanja na svetu, pokala FA, in tam senzacionalno z rezultatom 1:0 premagal favorizirani Manchester City ter tako v klubsko vitrino pospravil prvo večjo lovoriko, s katero so si zagotovili tekmovanje v Ligi Evropa za naslednjo sezono. Vsaj tako so mislili.

Crystal Palace je z zmago v FA pokalu v klubske vitrine pospravil prvo lovoriko. FOTO: AP

Ker je imel ameriški poslovnež John Textor delnice tako v londonskem klubu kakor pri francoskem Lyonu, ki se je prav tako v tisti sezoni uvrstil v drugorazredno evropsko klubsko tekmovanje, se je moral Palace zaradi pravila o lastništvu več klubov zadovoljiti s Konferenčno ligo. Kljub šoku, ki so ga doživeli nogometaši Palaca, ti niso dolgo čakali na novo lovoriko. V finalu angleškega superpokala so se pomerili z zmagovalcem Premier lige Liverpoolom. Redni del se je končal z neodločenim izidom 2:2, tako da so zmagovalca odločili streli z enajstmetrovk. Mirnejše živce so imeli nogometaši v modro-rdečih dresih, ki so se veselili že svoje druge lovorike v roku treh mesecev.

Palace se je leta 2025 po zmagi v FA pokalu veselil tudi zmage v angleškem superpokalu. FOTO: AP

Napoved za sezono 2025/26 ne bi mogla biti boljša. A kmalu po osvojeni drugi lovoriki v zgodovini kluba je kader moštva zapustil njihov najboljši igralec Eberechi Eze, ki se je za rekordno odškodnino 69 milijonov evrov preselil k Arsenalu. Poleti bi prav tako lahko izgubili še enega nogometnega dragulja, branilca Marca Guehija, katerega prestop v Liverpool je padel v vodo. Ker je imel član angleške reprezentance pogodbo sklenjeno le do letošnjega poletja, so se v vodstvu kluba odločili, da ga prodajo v zimskem prestopnem roku. Guehi je tako januarja za 23 milijonov evrov odšel k Manchester Cityju. S tem je Palace v roku šestih mesecev izgubil glavna dva akterja, ki sta klubu pomagala do prvih lovorik.

Kriza rezultatov se je pokazala sredi sezone, ko varovanci Glasnerja niso dosegli zmage na dvanajstih zaporednih tekmah skozi vsa tekmovanja. Posledično so izpadli iz najvišjih mest v angleškem prvenstvu, obenem pa so se začeli izločilni boji v Konferenčni ligi. Kot da se sezona ne bi mogla odviti v bolj negativno smer, so v ligaškem tekmovanju izpadli proti nižjeligašu Macclesfieldu, ob tem pa je kmalu zatem trener Glasner najavil, da bo po koncu sezone zapustil trenerski stolček.

Oliver Glasner se je od kluba poslovil z zmago v Konferenčni ligi. FOTO: AP