Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Mož, ki je 'kristalno palačo' popeljal do zgodovinskih prvih lovorik

London, 28. 05. 2026 11.19 pred 28 dnevi 4 min branja 0

Avtor:
Rok Sušnik
Oliver Glasner se je od kluba poslovil z zmago v Konferenčni ligi.

Oliver Glasner je v dveh letih in pol na klopi Crystal Palaca dosegel več, kot je prej uspelo vsem trenerjem v celotni 121-letni zgodovini kluba. Avstrijec je na klopi angleškega kluba osvojil tri lovorike. Prvič je v sezoni 2024/25 v klubske vitrine pospravil pokal FA, lovoriko, ki so jo v letošnji sezoni nadgradili z zmago v angleškem superpokalu. Češnjica na vrhu torte pa je bila prva evropska lovorika z zmago v Konferenčni ligi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ko je februarja leta 2024 predsednik Crystal Palaca Steve Parish na klop pripeljal Avstrijca Oliverja Glasnerja, se mu ni niti malo sanjalo, kako se bo spremenila zgodovina kluba. Pred prihodom na Otok je bil Avstrijec trener nemškega Eintracht Frankfurta, s katerim je leta 2022 slavil zmago v Ligi Evropa.

Klub iz južnega dela Londona je bil na sredini sezone 2023/24 pod pritiskom, da mora narediti spremembo na trenerskem mestu, saj Palacu z Royem Hodgsonom ni šlo najbolje. Odgovor na to je bil prihod Glasnerja, ki je s svojimi predstavami, ki jih je kazal na klopi nemškega Wolfsburga in Eintracht Frankfurta, navdušil športnega direktorja Dougieja Freedmana, ki je bil eden glavnih akterjev, da je prišlo do prestopa, ki se je na koncu izkazal za najboljšo potezo v zgodovini kluba.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Avstrijec je v svoji prvi polni sezoni na klopi kluba spisal nogometno pravljico. S Palacom se je uspel uvrstiti v finale najstarejšega klubskega tekmovanja na svetu, pokala FA, in tam senzacionalno z rezultatom 1:0 premagal favorizirani Manchester City ter tako v klubsko vitrino pospravil prvo večjo lovoriko, s katero so si zagotovili tekmovanje v Ligi Evropa za naslednjo sezono. Vsaj tako so mislili.

Crystal Palace je z zmago v FA pokalu v klubske vitrine pospravil prvo lovoriko.
Crystal Palace je z zmago v FA pokalu v klubske vitrine pospravil prvo lovoriko.
FOTO: AP

Ker je imel ameriški poslovnež John Textor delnice tako v londonskem klubu kakor pri francoskem Lyonu, ki se je prav tako v tisti sezoni uvrstil v drugorazredno evropsko klubsko tekmovanje, se je moral Palace zaradi pravila o lastništvu več klubov zadovoljiti s Konferenčno ligo.

Kljub šoku, ki so ga doživeli nogometaši Palaca, ti niso dolgo čakali na novo lovoriko. V finalu angleškega superpokala so se pomerili z zmagovalcem Premier lige Liverpoolom. Redni del se je končal z neodločenim izidom 2:2, tako da so zmagovalca odločili streli z enajstmetrovk. Mirnejše živce so imeli nogometaši v modro-rdečih dresih, ki so se veselili že svoje druge lovorike v roku treh mesecev.

Palace se je leta 2025 po zmagi v FA pokalu veselil tudi zmage v angleškem superpokalu.
Palace se je leta 2025 po zmagi v FA pokalu veselil tudi zmage v angleškem superpokalu.
FOTO: AP

Napoved za sezono 2025/26 ne bi mogla biti boljša. A kmalu po osvojeni drugi lovoriki v zgodovini kluba je kader moštva zapustil njihov najboljši igralec Eberechi Eze, ki se je za rekordno odškodnino 69 milijonov evrov preselil k Arsenalu. Poleti bi prav tako lahko izgubili še enega nogometnega dragulja, branilca Marca Guehija, katerega prestop v Liverpool je padel v vodo. Ker je imel član angleške reprezentance pogodbo sklenjeno le do letošnjega poletja, so se v vodstvu kluba odločili, da ga prodajo v zimskem prestopnem roku. Guehi je tako januarja za 23 milijonov evrov odšel k Manchester Cityju. S tem je Palace v roku šestih mesecev izgubil glavna dva akterja, ki sta klubu pomagala do prvih lovorik.

Preberi še Crystal Palace osvojil konferenčno ligo

Kriza rezultatov se je pokazala sredi sezone, ko varovanci Glasnerja niso dosegli zmage na dvanajstih zaporednih tekmah skozi vsa tekmovanja. Posledično so izpadli iz najvišjih mest v angleškem prvenstvu, obenem pa so se začeli izločilni boji v Konferenčni ligi. Kot da se sezona ne bi mogla odviti v bolj negativno smer, so v ligaškem tekmovanju izpadli proti nižjeligašu Macclesfieldu, ob tem pa je kmalu zatem trener Glasner najavil, da bo po koncu sezone zapustil trenerski stolček.

Oliver Glasner se je od kluba poslovil z zmago v Konferenčni ligi.
Oliver Glasner se je od kluba poslovil z zmago v Konferenčni ligi.
FOTO: AP

Njegov odhod iz Londona se ne bi mogel končati bolje. Avstrijec je svojo zadnjo tekmo na klopi londonskega kluba odsedel v finalu Konferenčne lige, kjer je z minimalnim rezultatom slavil proti španskemu Rayu Vallecanu in tako na popoln način končal nogometno pravljico, ki jo je začel pred dobrima dvema letoma in pol, ko je prišel na Otok.

"Zdaj odhajam," je z nasmeškom na obrazu po zmagi v finalu dejal Glasner. "Trenutno sploh ne morem verjeti, da je to bila zadnja tekma. Vse skupaj je bilo dobro poglavje v zgodovini Crystal Palaca, vendar bodo sledila še druga dobra poglavja, v to sem prepričan," je po svojem zadnjem dejanju na klopi Londončanov dejal Glasner.

nogomet glasner crystal palace trener
24ur.com Celjani pred domačimi navijači dvignili ligaško trofejo
24ur.com To pa je priznanje: Cretu izbran za naj trenerja leta
24ur.com Trener zlatih slovenskih košarkaric: Punce so nagrajene za vsa leta odpovedovanj
24ur.com Presenečenja na startu: debitantski belgijski prvak ugnal nizozemskega
24ur.com Celje s 4:1 premagal Pjunik in se uvrstil v konferenčno ligo!
24ur.com Tretja Olimpijina evropska v nizu: 'Vesel sem zmage, še bolj pa energije'
24ur.com Dobovec petič med izbranci: 'Čestitke igralcem, tem herojem'
Priporoča
  • ECEshop klime 24ur 01
  • ECEshop klime 24ur 02
  • ECEshop klime 24ur 03
  • ECEshop klime 24ur 04
  • ECEshop klime 24ur 05
  • ECEshop klime 24ur 06
  • ECEshop klime 24ur 07
  • ECEshop klime 24ur 08
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Kdaj lahko otroku ponudimo prvi sladoled? Nasveti strokovnjakov
Kako veste, da se začenja porod?
Kako veste, da se začenja porod?
Ko možgani odpovejo: Zakaj starši nenamerno pozabijo otroka v avtu
Ko možgani odpovejo: Zakaj starši nenamerno pozabijo otroka v avtu
Zato nosečnice hrepenijo po kislih kumaricah, ledu in čudnih kombinacijah
Zato nosečnice hrepenijo po kislih kumaricah, ledu in čudnih kombinacijah
zadovoljna
Portal
Navijačica, ki jih je gnala do zmage
Dnevni horoskop: Strelci si želijo novih doživetij, ribe preseneti skrivni oboževalec
Dnevni horoskop: Strelci si želijo novih doživetij, ribe preseneti skrivni oboževalec
Tako živalski vzorec nikoli ne bo videti ceneno
Tako živalski vzorec nikoli ne bo videti ceneno
Znani Slovenec igra nevarnega mafijca v ameriškem filmu
Znani Slovenec igra nevarnega mafijca v ameriškem filmu
vizita
Portal
Alkohol v vročini: napaka, ki jo poleti naredi veliko ljudi
Nizkokaloričen vir vitamina C in podpora za vaše srce
Nizkokaloričen vir vitamina C in podpora za vaše srce
Zakaj je dremež na budilki škodljiv za vaše zdravje
Zakaj je dremež na budilki škodljiv za vaše zdravje
Najboljše oblike telesne aktivnosti za vitalnost po 60. letu
Najboljše oblike telesne aktivnosti za vitalnost po 60. letu
cekin
Portal
Koliko dopusta si lahko privoščite glede na plačo (realen izračun za 2026)
Dopust na Krku in cene: Bila sem osupla
Dopust na Krku in cene: Bila sem osupla
Banka Slovenije: Pripravite gotovino za vsaj 72 ur
Banka Slovenije: Pripravite gotovino za vsaj 72 ur
Ti delavci so najbolj ogroženi zaradi visokih vročin
Ti delavci so najbolj ogroženi zaradi visokih vročin
moskisvet
Portal
7 jasnih znakov, da vaš partner še vedno ni prebolel bivše
Najprej brat in sestra, nato ljubimca: igralec razkril, kaj se je zgodilo za kamerami
Najprej brat in sestra, nato ljubimca: igralec razkril, kaj se je zgodilo za kamerami
Za en mesec je prenehal piti alkohol – njegova preobrazba je presenetila vse
Za en mesec je prenehal piti alkohol – njegova preobrazba je presenetila vse
Nova oblika kriminala: tarča niso več le žrtve, ampak tudi njihove družine
Nova oblika kriminala: tarča niso več le žrtve, ampak tudi njihove družine
dominvrt
Portal
To je najslabši čas za zalivanje trate
Brez klime, brez stroškov: domači trik, ki ohladi stanovanje v minutah
Brez klime, brez stroškov: domači trik, ki ohladi stanovanje v minutah
Nova grožnja z neba: toča, ki lahko v minutah uniči vaš dom (in kako se zaščititi)
Nova grožnja z neba: toča, ki lahko v minutah uniči vaš dom (in kako se zaščititi)
Ta star trik vrtnarjev deluje še danes: steklenica zaliva rastline namesto vas
Ta star trik vrtnarjev deluje še danes: steklenica zaliva rastline namesto vas
okusno
Portal
7 poletnih kosil, ki jih pripravite v največ 20 minutah
Juha, ki je popolna med vročinskim valom – z eno osvežujočo sestavino
Juha, ki je popolna med vročinskim valom – z eno osvežujočo sestavino
Zakaj vsi obožujejo aioli? Pripravite ga lahko v manj kot minuti
Zakaj vsi obožujejo aioli? Pripravite ga lahko v manj kot minuti
Nekoč jed revnejših družin, danes priljubljena specialiteta po vsem Balkanu
Nekoč jed revnejših družin, danes priljubljena specialiteta po vsem Balkanu
voyo
Portal
'91
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Vojna za OnlyFans
Vojna za OnlyFans
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763