Mož, ki je slačilnico delil z Messijem in Ronaldinhom, je srečen v Koprivnici

Prihod Jeffrena Suareza v vrste Slaven Belupa je dokaz, kako kruta je lahko včasih kariera nogometaša. 32-letni Venezuelec je v vrstah Barcelone nekoč igral pod taktirko slovitega Josepa Guardiole in bil del morda celo najboljše generacije v zgodovini kluba, ki je v nekaj več kot enem letu osvojila vse domače in mednarodne naslove.

A Suarez se je po tem, ko v sedmih letih v Kataloniji ni dobil prave priložnosti (zablestel je sicer z golom na nepozabnem ligaškem El clasicu leta 2010, ko je Barcelona na Camp Nouu Real Madrid premagala z zgodovinskih 5:0), odločil poiskati srečo drugje, a jo je iskal zaman. Pri lizbonskem Sportingu, Real Valladolidu, Eupenu, Grasshopersih in AEK iz Larnake ni pustil vidnejšega pečata, zdaj pa je pristal v nogometno precej "anonimni" Koprivnici. "Imel sem nekaj ponudb iz drugih evropskih držav, najbolj so zagrizli v Romuniji in na Poljskem, a sem se odločil za Hrvaško in mislim, da je to zadetek v polno," je med drugim našemu novinarju Maticu Flajšmanu zaupal Venezuelec.