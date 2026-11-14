Možakar iz hiše slavnih opozarja in hkrati hvali: Dončić 'ubija' ligo NBA

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Luka Dončić tudi v novi sezoni navdušuje košarkarski svet. Slovenski zvezdnik je eden glavnih razlogov za odličen začetek Los Angeles Lakersov, ki imajo po 13 tekmah razmerje zmag in porazov 11-2, vse glasneje pa se ga omenja tudi kot prvega kandidata za naziv najkoristnejšega igralca lige NBA (MVP).

Dončić trenutno v povprečju dosega kar 38,6 točke, 7,5 skoka in 7,6 asistence na tekmo, s svojimi predstavami pa je navdušil tudi legendarnega Isiaha Thomasa. Član Hiše slavnih NBA je na radiu SiriusXM priznal, da česa podobnega še ni videl.

Isiah Thomas FOTO: AP

"Resnično še nisem videl nikogar, ki bi to počel na tak način. Zadeva za tri točke, polaga pod koš, meče z razdalje, igra ena na ena, meče korake nazaj ..." Thomas je v šaljivem tonu dodal, da se vsi tekmeci hvalijo, da bodo zaustavili Dončića, a Slovenca to očitno ne gane.

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"Ne moreš ga ustaviti s prekrški, igra počasi, medtem ko se smeji, govori s klopjo nasprotnika in uničuje ligo. Luka ubija to konkurenco," je slikovito opisal nekdanji zvezdnik Detroit Pistonsov. Navijače Lakersov je medtem nekoliko prestrašil prizor s tekme proti Milwaukee Bucksom, ko si je Dončić po enem od doskokov zvil gleženj. A skrbi očitno niso bile potrebne.

Luka Dončić dominira v tej sezoni. FOTO: Profimedia

Trener Lakersov JJ Redick je pojasnil, da poškodba ni resnejše narave in da pričakuje, da bo slovenski as nared za naslednjo tekmo proti Phoenix Sunsom. "Luka je v redu. Pričakujem, da bo na voljo za nastop," je povedal Redick.