Možakar iz hiše slavnih opozarja in hkrati hvali: Dončić 'ubija' ligo NBA

Luka Dončić tudi v novi sezoni navdušuje košarkarski svet. Slovenski zvezdnik je eden glavnih razlogov za odličen začetek Los Angeles Lakersov, ki imajo po 13 tekmah razmerje zmag in porazov 11-2, vse glasneje pa se ga omenja tudi kot prvega kandidata za naziv najkoristnejšega igralca lige NBA (MVP).
Dončić trenutno v povprečju dosega kar 38,6 točke, 7,5 skoka in 7,6 asistence na tekmo, s svojimi predstavami pa je navdušil tudi legendarnega Isiaha Thomasa. Član Hiše slavnih NBA je na radiu SiriusXM priznal, da česa podobnega še ni videl.
"Resnično še nisem videl nikogar, ki bi to počel na tak način. Zadeva za tri točke, polaga pod koš, meče z razdalje, igra ena na ena, meče korake nazaj ..." Thomas je v šaljivem tonu dodal, da se vsi tekmeci hvalijo, da bodo zaustavili Dončića, a Slovenca to očitno ne gane.
"Ne moreš ga ustaviti s prekrški, igra počasi, medtem ko se smeji, govori s klopjo nasprotnika in uničuje ligo. Luka ubija to konkurenco," je slikovito opisal nekdanji zvezdnik Detroit Pistonsov. Navijače Lakersov je medtem nekoliko prestrašil prizor s tekme proti Milwaukee Bucksom, ko si je Dončić po enem od doskokov zvil gleženj. A skrbi očitno niso bile potrebne.
Trener Lakersov JJ Redick je pojasnil, da poškodba ni resnejše narave in da pričakuje, da bo slovenski as nared za naslednjo tekmo proti Phoenix Sunsom. "Luka je v redu. Pričakujem, da bo na voljo za nastop," je povedal Redick.
Če bo Dončić nadaljeval v takšnem ritmu, bodo primerjave z največjimi strelci v zgodovini lige NBA le še glasnejše. Za zdaj pa je jasno predvsem eno: njegov niz vrhunskih predstav navdušuje tako navijače kot največje legende košarke.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.