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Nogomet

Možakar iz hiše slavnih opozarja in hkrati hvali: Dončić 'ubija' ligo NBA

Ljubljana, 14. 11. 2026 15.51 pred 58 minutami 2 min branja 4

Avtor:
M.J.
Isiah Thomas in Michael Jordan

Še en v vrsti, ki "o življenju in delu" Luka Dončića govori z izbranimi besedami. Milo rečeno. Naslednji, ki je o 27-letnem Ljubljančanu govoril v superlativih, je legendarni košarkar Isiah Thomas, ki je v preteklosti z Detroitom osvojil tudi laskavi prstan prvaka lige NBA. Mož, ki je tudi član hiše slavnih, bo že vedel, kako se v košarki streže stvarem ...

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Luka Dončić tudi v novi sezoni navdušuje košarkarski svet. Slovenski zvezdnik je eden glavnih razlogov za odličen začetek Los Angeles Lakersov, ki imajo po 13 tekmah razmerje zmag in porazov 11-2, vse glasneje pa se ga omenja tudi kot prvega kandidata za naziv najkoristnejšega igralca lige NBA (MVP).

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Dončić trenutno v povprečju dosega kar 38,6 točke, 7,5 skoka in 7,6 asistence na tekmo, s svojimi predstavami pa je navdušil tudi legendarnega Isiaha Thomasa. Član Hiše slavnih NBA je na radiu SiriusXM priznal, da česa podobnega še ni videl.

Isiah Thomas
Isiah Thomas
FOTO: AP

"Resnično še nisem videl nikogar, ki bi to počel na tak način. Zadeva za tri točke, polaga pod koš, meče z razdalje, igra ena na ena, meče korake nazaj ..." Thomas je v šaljivem tonu dodal, da se vsi tekmeci hvalijo, da bodo zaustavili Dončića, a Slovenca to očitno ne gane.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Ne moreš ga ustaviti s prekrški, igra počasi, medtem ko se smeji, govori s klopjo nasprotnika in uničuje ligo. Luka ubija to konkurenco," je slikovito opisal nekdanji zvezdnik Detroit Pistonsov. Navijače Lakersov je medtem nekoliko prestrašil prizor s tekme proti Milwaukee Bucksom, ko si je Dončić po enem od doskokov zvil gleženj. A skrbi očitno niso bile potrebne.

Luka Dončić dominira v tej sezoni.
Luka Dončić dominira v tej sezoni.
FOTO: Profimedia

Trener Lakersov JJ Redick je pojasnil, da poškodba ni resnejše narave in da pričakuje, da bo slovenski as nared za naslednjo tekmo proti Phoenix Sunsom. "Luka je v redu. Pričakujem, da bo na voljo za nastop," je povedal Redick.

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Če bo Dončić nadaljeval v takšnem ritmu, bodo primerjave z največjimi strelci v zgodovini lige NBA le še glasnejše. Za zdaj pa je jasno predvsem eno: njegov niz vrhunskih predstav navdušuje tako navijače kot največje legende košarke.

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košarka dončić thomas nba lakers

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KOMENTARJI4

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14. 11. 2026 17.03
Slovenec iz Srbije na vrhu najmočnejše LIGE !
Odgovori
+1
2 1
Uporabnik1935308
14. 11. 2026 17.11
Madona si pameten, po moje si že bolan.
Odgovori
0 0
krjola
14. 11. 2026 17.01
zakaj ormo to vedt?
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-2
0 2
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