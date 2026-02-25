'Možganska kap mi je spremenila življenje'

Petinpetdesetletnik je med drugim razkril, da je bil njegov prvi odziv tak, da je ženo prosil, naj "zagrne zavese" v njuni sobi, nato pa je sedel na posteljo, medtem ko je njegova žena poklicala nujno pomoč. "Imeli smo odličen dopust na Hrvaškem. Zadnji dan pa sem začutil vrtoglavico in bolečino v vratu. Ko sem se vrnil v sobo, sem ženi dejal: 'Zagrni zavese, ni mi dobro'. Pozneje so nam povedali, da je šlo za krvavitev v možganih. Imel sem odličen dopust, bil sem sproščen, potem pa se ti zgodi nekaj takega," se dramatičnih trenutkov nerad spominja nekdanji direktor Ajaxa.

Zaradi te izkušnje je spremenil svojo življenjsko rutino. "Zdaj so minila skoraj tri leta. To je čas za okrevanje, za iskanje časa – brez stresa, brez telefona v roki. Nikamor se mi ne mudi. Preprosto počnem stvari, ki jih želim početi – zbudim se, ko želim, peljem psa na sprehod, grem na dopust ... Delam samo lepe stvari, za katere nikoli nisem imel priložnosti, saj sem začel igrati nogomet pri 18 oziroma 19 letih, končal pa pri 40. Nato sem pri 41 letih postal direktor pri Ajaxu in to ostal do 53. leta. Zato sem se nekoliko umaknil. Trajalo je veliko dlje, kot sem mislil, če sem povsem iskren. A uživam," je še pristavil veliki Edwin van der Sar.