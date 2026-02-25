Naslovnica
Nogomet

'Možganska kap mi je spremenila življenje'

Amsterdam, 25. 02. 2026 17.17 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
A.V.
Edwin van der Sar

Nekoč izjemni nogometni vratar, danes pa (občasni) strokovni komentator nogometnih tekem na Otoku Edwin van der Sar je v obširnem pogovoru za angleške medije obudil nič kaj lepe spomine na poletje 2023, ko je med dopustovanjem na Hrvaškem doživel in k sreči preživel možgansko kap, ki mu je po njegovih besedah korenito spremenila življenje.

Legendarni nizozemski čuvaj mreže, ki je v bogati karieri branil barve Ajaxa, Juventusa, Fulhama in Manchester Uniteda, je v nedavnem intervjuju za otoške medije odkrito spregovoril o dramatičnih trenutkih, ki jih je doživel zadnji dan dopusta na Hrvaškem pred tremi leti.

Edwin van der Sar je namreč zaradi krvavitve v možganih za tri tedne končal v bolniški postelji. Hotelsko sobo je tedaj delil z družino, vključno z ženo Annemarie van Kesteren, ki je leta 2009, ko je Van der Sar igral za rdeče vrage, prav tako doživela možgansko kap.

Edwin van der Sar (levo) v družbi edinstvenega dolgoletnega stratega Manchester Uniteda Sira Alexa Fergusona (v sredini).
FOTO: AP

Petinpetdesetletnik je med drugim razkril, da je bil njegov prvi odziv tak, da je ženo prosil, naj "zagrne zavese" v njuni sobi, nato pa je sedel na posteljo, medtem ko je njegova žena poklicala nujno pomoč. "Imeli smo odličen dopust na Hrvaškem. Zadnji dan pa sem začutil vrtoglavico in bolečino v vratu. Ko sem se vrnil v sobo, sem ženi dejal: 'Zagrni zavese, ni mi dobro'. Pozneje so nam povedali, da je šlo za krvavitev v možganih. Imel sem odličen dopust, bil sem sproščen, potem pa se ti zgodi nekaj takega," se dramatičnih trenutkov nerad spominja nekdanji direktor Ajaxa.

Zaradi te izkušnje je spremenil svojo življenjsko rutino. "Zdaj so minila skoraj tri leta. To je čas za okrevanje, za iskanje časa – brez stresa, brez telefona v roki. Nikamor se mi ne mudi. Preprosto počnem stvari, ki jih želim početi – zbudim se, ko želim, peljem psa na sprehod, grem na dopust ... Delam samo lepe stvari, za katere nikoli nisem imel priložnosti, saj sem začel igrati nogomet pri 18 oziroma 19 letih, končal pa pri 40. Nato sem pri 41 letih postal direktor pri Ajaxu in to ostal do 53. leta. Zato sem se nekoliko umaknil. Trajalo je veliko dlje, kot sem mislil, če sem povsem iskren. A uživam," je še pristavil veliki Edwin van der Sar.

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Luigi Taveri II.
25. 02. 2026 19.07
Edwin je vratarska legenda ....ker je tudi občasen strokovni komentator sem preveril, če je mogoče tudi igral v 4. avstrijski kigi
Odgovori
+0
1 1
HardKore
25. 02. 2026 18.46
Z debelino njegove denarnice, mene ne bi več videli... odklop
Odgovori
+2
2 0
