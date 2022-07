Mrkogledi Lewandowski se je vrnil na treninge Bayerna

Poljski nogometaš Robert Lewandowski še naprej čaka na izpolnitev želje. 33-letni napadalec si že nekaj časa odkrito želi prestopa v Barcelono, ki pa vsaj zaenkrat še nima dovolj denarja za nakup Poljaka. Lewandowski se je bil tako primoran pridružiti Bayernovim poletnim pripravam na novo sezono, ki se za klube nemške Bundeslige začne petega avgusta.

Čeprav Barcelona počasi nabira denar, Robert Lewandowski zaenkrat ostaja član serijskih nemških prvakov. Sedemkratni najboljši strelec Nemške lige se je bil zato primoran po poletnem premoru vrniti na treninge Bayerna, kar je že veš čas napovedoval športni direktor bavarskega moštva Hasan Salihamidžić. Navijači Bayerna že dalj časa niso navdušeni nad obnašanjem dolgoletnega ljubljenca, ki je pred dobrim mesecem dejal, da se ne vidi več v dresu Bayern Münchna. "Ena stvar je jasna, moje zgodbe z Bayernom je konec. Po vsem, kar se je zgodilo v zadnjih mesecih, si ne predstavljam nadaljnjega sodelovanja. Verjamem, da je prestop najboljša rešitev," je konec maja na novinarski konferenci pred tekmo poljske nogometne reprezentance zbranim medijem povedal Lewandowski in s tem pošteno razburil navijače, ki so zadnjih osem let stiskali pesti zanj.

Po poročanju nemških medijev se je mrkogledi Lewandowski ob prihodu na prvi trening po poletnem premoru izogibal kameram in navijačem, zaradi česar se je znašel še v večji nemilosti Bayernovh navijačev. Nemška televizija Sport1 in poljski časnik WP SportoweFakty poročata celo o grožnjah s smrtjo, ki so jih nekateri navijači prek socialnih omrežij naslovili na poljskega napadalca.

icon-expand Robert Lewandowski FOTO: AP

Poljski golgeter je v minuli sezoni na 34 tekmah Bundeslige dosegel 35 golov, v Ligi prvakov pa je na 10 tekmah prispeval 13 golov, še dva je dodal v nemškem superpokalu.

Spomnimo, da si španska Barcelona že dalj časa želi zagotoviti usluge 33-letnega Poljaka, a katalonski klub enostavno ne more ugoditi Bayernovi odškodninski zahtevi, ki naj bi po nedavnem poročanju The Athleticovega Raphaela Honigsteina znašala 50 milijonov evrov brez obročnega plačevanja.

Barcelona se je poleti že okrepila s Franckom Kessiejem in Andreasom Christensenom, ki pa sta v katalonsko prestolnico prišla brez odškodnine. Poleg brazilskega krilnega napadalca Raphinhe, ki naj bi bil povsem blizu prestopa v Španijo (Barcelona bo po poročanju Fabrizia Romana zanj Leeds Unitedu odštela 58 milijonov evrov ter nato še 10 milijonov evrov dodatkov) je Xavijeva prioriteta Lewandowski, ki pa ga Bayern ne bo prodal pod zahtevano ceno.

icon-expand Robert Lewandowski FOTO: AP