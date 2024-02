Mrtvi tek Bayerja in Bayerna se nadaljuje: oba vnovič do polnega izkupička

Nogometaši iz Leverkusna so gostovali pri zadnjeuvrščenem Darmstadtu in zanesljivo slavili z 2:0. Oba zadetka za lekarnarje je dosegel Nathan Tella v 33. in 52. minuti. Bayer je imel ves čas pobudo in lepše priložnosti, s tremi točkami pa je ohranil razliko do prvih zasledovalcev.

To so nogometaši Bayerna, ki so imeli na domačem igrišču več težav z Borussio Mönchenglabach. Gosti so na Allianz Areni povedli v 35. minuti, ko je zadel Nico Elvedi, še pred polčasom pa je izenačil Aleksandar Pavlović. V izenačenem drugem polčasu je Bayern prikazal nekaj več in v 70. minuti po 24. golu v sezoni Harryja Kana tudi povedel. Prednost so varovanci Thomasa Tuchla do konca še povišali prek Matthijsa de Ligta v 86. minuti za končnih 3:1.

Na tretjem mestu je Stuttgart, ki ima po zmagi proti Freiburgu v gosteh z 2:1 še naprej 12 točk zaostanka za vrhom. Stuttgart je od 18. minute igral z nogometašem več na zelenici, še pred tem pa je povedel z 2:0 po golih Deniza Undava v tretji in Chrisa Führicha v sedmi minuti. Tik pred iztekom prvega polčasa, natančneje v 11. minuti sodnikovega dodatka, je znižal Lukas Kübler, a je bilo to v drugem polčasu ob igralcu manj premalo v lovu na točko. Na končnih 3:1 je v 74. minuti povišal Maximilian Mittelstadt.