Mučni prizori z Allianz Arene: zvezdnik Bayerna se je zgrudil

Vse se je torej zgodilo v 84. minuti, ko je nemški reprezentant v dresu Bayerna Jamal Musiala nenadoma obležal na igrišču. Nova okrepitev Bavarcev Ismail Saibari je prvi pritekel do njega, soigralci in nogometaši Leipziga pa so takoj poklicali zdravniško pomoč. Na igrišče so pritekli zdravniki in fizioterapevti, prinesli so tudi nosila, zaskrbljenost pa je trajala vse, dokler ni član zdravstvenega osebja dvignil palec in s tem nakazal, da je stanje 23-letnega Nemca stabilno.

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Musiala je nato uspel sam vstati in zapustiti igrišče, čeprav je bil po poročanju nemških medijev videti omotičen. Do slačilnice so ga pospremili člani Bayernove zdravniške službe. Po informacijah Bilda je Musiala začutil nenadno vrtoglavico, kot eden od možnih vzrokov pa se omenja velika vročina. V Münchnu je bila temperatura med prijateljskim obračunom z Leipzigom nad 30 stopinj Celzija, po nekaterih poročilih celo okoli 33, zato sumijo na prehodne težave s krvnim obtokom. Pri Bayernu za zdaj še niso objavili podrobnejše zdravniške diagnoze niti uradno pojasnili, zakaj se je Musiala zgrudil. Športni direktor Max Eberl je nekaj ur po tekmi kljub temu poslal pomirjujoče sporočilo. "Najpomembneje je, da je dobro. O vsem ostalem zaenkrat ni kaj reči," je dejal Eberl.

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