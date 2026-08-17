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Nogomet

Mučni prizori z Allianz Arene: zvezdnik Bayerna se je zgrudil

München, 17. 08. 2026 09.49 pred 1 uro 2 min branja 6

Avtor:
A.V.
Jamal Musiala

Tekla je 84. minuta prijateljskega obračuna med nemškima rivaloma, münchenskim Bayernom in Leipzigom, ko je vsem prisotnim na in ob zelenici ter na tribunah Allianz Arene zastal dih. Član bavarskega velikana Jamal Musiala se je namreč brez stika z nasprotnikom zgrudil po le petnajstih minutah igre, zdaj pa so se pojavile tudi nove informacije o njegovem stanju.

Vse se je torej zgodilo v 84. minuti, ko je nemški reprezentant v dresu Bayerna Jamal Musiala nenadoma obležal na igrišču.

Nova okrepitev Bavarcev Ismail Saibari je prvi pritekel do njega, soigralci in nogometaši Leipziga pa so takoj poklicali zdravniško pomoč. Na igrišče so pritekli zdravniki in fizioterapevti, prinesli so tudi nosila, zaskrbljenost pa je trajala vse, dokler ni član zdravstvenega osebja dvignil palec in s tem nakazal, da je stanje 23-letnega Nemca stabilno.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Musiala je nato uspel sam vstati in zapustiti igrišče, čeprav je bil po poročanju nemških medijev videti omotičen. Do slačilnice so ga pospremili člani Bayernove zdravniške službe. Po informacijah Bilda je Musiala začutil nenadno vrtoglavico, kot eden od možnih vzrokov pa se omenja velika vročina. V Münchnu je bila temperatura med prijateljskim obračunom z Leipzigom nad 30 stopinj Celzija, po nekaterih poročilih celo okoli 33, zato sumijo na prehodne težave s krvnim obtokom.

Pri Bayernu za zdaj še niso objavili podrobnejše zdravniške diagnoze niti uradno pojasnili, zakaj se je Musiala zgrudil. Športni direktor Max Eberl je nekaj ur po tekmi kljub temu poslal pomirjujoče sporočilo. "Najpomembneje je, da je dobro. O vsem ostalem zaenkrat ni kaj reči," je dejal Eberl.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Prve informacije po neljubem dogodku ne kažejo na resnejše težave, po zadnjih poročilih pa se pričakuje, da bi se Musiala lahko vrnil na treninge v prihodnjih dneh. Bayern bo njegovo stanje kljub temu pozorno spremljal.

Posebno skrb vzbuja dejstvo, da se je nemški reprezentant šele pred kratkim vrnil v polni pogon po dolgem obdobju težav s poškodbami. Lani se je huje poškodoval na svetovnem klubskem prvenstvu, nato je imel še dodatne težave z gležnjem, del letošnjega poletja pa je preživel ob delu po individualnem programu.

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KOMENTARJI6

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
galambszar
17. 08. 2026 12.52
Cepil se je proti trolom tipa yon dan,oi77 in ostalih pa ni pomagalo.
Odgovori
0 0
Yon Dan
17. 08. 2026 12.08
Cepljenje.
Odgovori
-8
3 11
Ol77
17. 08. 2026 12.01
Še en k se je špiku z zvarkom
Odgovori
-7
5 12
ALEX0000
17. 08. 2026 11.50
epilepsija?
Odgovori
+0
3 3
Jurkec
17. 08. 2026 11.47
Vse preveč je tega...Upam, da je dobro.
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+6
6 0
RUBEŽ
17. 08. 2026 11.37
Upam da bo z njim vse dobro. Je pomemben igralec za Bayern.
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+12
12 0
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