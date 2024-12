Mudrik padel na dopinškem testu

"Lahko potrdim, da so me obvestili, da vzorec, ki sem ga oddal angleški zvezi FA, vsebuje prepovedano sredstvo," je Mihajlo Mudrik zapisal na družbenih omrežjih in povedal, da je "v šoku". "Nikoli nisem zavestno uporabil prepovedane snovi ali prekršil katerega koli pravila protidopinškega kodeksa, tesno sodelujem s svojo ekipo, da bi razumeli, kaj se je pravzaprav zgodilo," je dodal. Mudrika so lani predstavili kot pomembno okrepitev Chelseaja. Igralec, ki ga zaradi hitrosti primerjajo s Francozom Kylianom Mbappejem , je podpisal kar oseminpolletno pogodbo z modrimi, ki so zanj po podatkih Transfermarkta odšteli 70 milijonov evrov.

"Vem, da nisem naredil ničesar narobe, in upam, da se bom hitro vrnil na igrišče," se je na domnevni dopinški prekršek še odzval 23-letni igralec. Pri Chelseaju so potrdili, da so jih iz angleške zveze obvestili o pozitivnem vzorcu, ki ga je oddal Mudrik med rutinskim pregledom. "V klubu v celoti podpiramo protidopinški program FA in vse naše igralce, vključno z Mihajlom, redno testiramo," so zagotovili modri.

Mudrik, ki mu grozi do štiri leta suspenza, je to sezono za Chelsea odigral 15 tekem. Nazadnje pri zmagi (2:0) v Konferenčni ligi 28. novembra na igrišču nemškega Heidenheima. Toda od takrat je bil Ukrajinec na stranskem tiru in ni odigral nobene od naslednjih petih tekem londonske ekipe.