Muharemović je 'material' tudi za slovensko A reprezentanco

Tarik Muharemović, ki se je rodil v Ljubljani, že vrsto let živi v Avstriji, ima slovensko državljanstvo, svoje nogometno znanje pa trenutno izpopolnjuje v Avstriji. Tam nastopa za prvoligaša Wolfsberger AC in se vse bolj približuje statusu standardnega člana udarne enajsterice. Visokorasli branilec, sicer levičar, je že član mlajših selekcij slovenske reprezentance, glede na svoje značilnosti in prepoznavno nadarjenost pa bo v prihodnje bržkone kandidiral tudi za nastop v slovenski A reprezentanci.

icon-expand Tarik Muharemović FOTO: osebni arhiv Tarik Muharemović pri sedemnajstih letih vse bolj opozarja nase. Trenutno se z avstrijskim prvoligašem mudi na pripravah v Čatežu, v sklopu katerih se pripravljajo za nadaljevanje avstrijskega prvenstva. Wolfsberger AC po jesenskem delu zaseda šesto mesto, a ima tekmo manj od tekmecev, tako da bo v nadaljevanju sezone še naprej lovil mesta, ki peljejo v evropska tekmovanja. Muharemović se z nogometom ukvarja že od šestega leta. Svojo športno pot je začel v Celovcu, kjer je branil barve SV Austrie, pred dvema letoma pa je prestopil v akademijo avstrijskega prvoligaša Wolfsberger – RZ Pellets WAC. Igral je za ekipo U18, v kateri je ves čas imel zagotovljeno mesto v prvi ekipi. Z odličnimi igrami v podmladku tega avstrijskega prvoligaša, kjer od začetka sezone nastopa tudi hrvaški napadalec Dario Vizinger, ki je s Celjani senzacionalno osvojil naslov slovenskega prvaka, se 17-letni branilec, ki pa lahko igra tudi na položaju levega bočnega, vse bolj približuje statusu prvokategornika v tej ambiciozni avstrijski zasedbi. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke icon-expand