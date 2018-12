'Najraje bi ga obesil na steno in ga pustil viseti'

V obširnem intervjuju za ugledni francoski športni časnik L'Equipe se je nekoč izjemni vezist francoske izbrane vrste ter takšnih klubov, kot so AC Milan, Arsenal, Juventus, Inter in Manchester City, razgovoril med drugim tudi o muhastem značaju še do nedavno enega najbolj nadarjenih nogometašev na svetu Maria Balotellija.



Slednji ne izbira ne načina ne sredstev, da bi v vsakem trenutku ušpičil kaj nezaslišanega. Tako je italijanski reprezentant po prvenstvenem obračunu 'svoje' Nice v okviru francoske Ligue 1 proti moštvu Nimesa v besu razdejal slačilnico, nakar je brez slabe vesti odklonil čiščenje nereda. Pred srečanjem z Guingampom pa je kar sredi sestanka strokovnega vodstva z moštvom vstal in se odpravil proti stranišču, kjer se je zadržal do konca sestanka.