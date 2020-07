Mulahusejnović iz Maribora v Koper

Bosanski nogometaš Nardin Mulahusejnović je zapustil vrste Maribora in se pridružil Kopru, so sporočili na uradni spletni strani vijoličastih. Mariborčani so z 22-letnikom prekinili pogodbo, potem ko si po prihodu v Ljudski vrt v močni konkurenci v napadu ni izboril mesta v prvi enajsterici.

Nardin Mulahusejnovićje bil član Maribora, ki v Prvi ligi Telekom Slovenije zaseda tretje mesto, od poletja 2018, v tem času pa je zbral vsega šest nastopov. V 210 minutah na zelenici je dosegel en gol. Bosanski napadalec je po prekinitvi pogodbe že našel nov izziv, saj bo v prihodnji sezoni igral na Bonifiki, ki po navedbah nogometaša za spletno stran Maribora zanj predstavlja pravi korak na nadaljnji športni poti. icon-expand Nardin Mulahusejnović se ni najbolje znašel v vijoličasti sredini. (Foto: NK Maribor/Grega Wernig) "Žal mi je, da mi ni uspelo doživeti več trenutkov na igrišču, sem pa v Mariboru pridobil številne nove, koristne izkušnje, za kar sem hvaležen vsem v klubu," je dejal 22-letnik, ki se je že pridružil novim soigralcem v pripravah na sezono 2020/21. Koper je bil v minulem tekmovalnem obdobju ob predčasni prekinitvi tekmovanja v drugi ligi zaradi epidemije novega koronavirusa na prvem mestu pred Gorico, ki bo odigrala dvoboja dodatnih kvalifikacij za nastop v prvi ligi z devetouvrščenim moštvom PLTS. Trenutno to mesto zaseda kranjski Triglav.