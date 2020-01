Müller na duhovit način primerjal Flicka in Kovača

Čeprav zaostanek Bayerna za prvim mestom v Bundesligi znaša štiri točke – prav tolikšen je bil, ko je Nika Kovača zamenjal Hans-Dieter Flick–, je razlogov za optimizem na Allianz Areni kar nekaj. Bavarci znova igrajo všečen nogomet, ki ima rep in glavo, in če ne bi bilo zaporednih spodrsljajev proti Bayerju iz Leverkusna in Borussii Mönchengladbach, bi Bayern že sedaj zasedal prvo mesto na razpredelnici nemškega prvenstva. Kakorkoli, jasno je, da bo do konca še veliko zapletov in drame, aktualni prvaki pa na stavnicah kljub vsemu veljajo za glavne favorite za končni naslov.

Da imajo še vedno vse v svojih rokah, se zaveda tudi talisman bavarskega ponosa Thomas Müller, ki je Flicka in Kovača primerjal na zelo zanimiv način. "Ko te žena pošlje v trgovino s spiskom stvari, ki jih moraš kupiti, je vse skupaj zelo enostavno. Če pa tega ne stori, si v trgovini izgubljen in velika verjetnost je, da večerja ne bo tako okusna, kot bi bila sicer," je predstavnike nemške sedme sile nasmejal 30-letni napadalec.

Müller pod vodstvom hrvaškega strokovnjaka ni bil v prvem planu in namigovalo se je, da bi utegnil zapustiti klub, v katerem je odrasel, a ga je Flick vrnil med prvokategornike. Odkar se je 54-letnik usedel na bavarsko klop, je svetovni prvak iz Brazilije leta 2014 začel šest od sedmih tekem v Bundesligi. V tem času je v nemškem prvenstvu dosegel tudi dva zadetka in vpisal še kar sedem asistenc.