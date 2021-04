Müller oster po porazu: Sami sebe smo 'ustrelili v koleno'

Kot je po porazu objektivno povzel Thomas Müller: če bi Bavarci izkoristili le eno od svojih številnih priložnosti v prvem polčasu ali pa v uvodnih 20 minutah drugega dela igre, bi bil morda danes rezultat prvega dvoboja osmine finala Lige prvakov med münchenskim Bayernom in Paris Saint Germainom drugačen.

"Vedno se lahko pogovarjamo, kaj je pripeljalo do tega, da smo na tako pomembni tekmi prejeli kar tri zadetke. Toda po drugi strani nihče ne bi imel nič proti, če bi na koncu zmagali z izidom 5:3 ali pa 6:3. Sami sebe smo 'ustrelili v koleno'. Zdaj je stanje povsem drugačno, kot je bilo pred tekmo v Münchnu. Tekmecu smo sami dopustili, da si dvigne samozavest pred povratnim obračunom, kar je vselej nevarno. Vedeli smo, da so zelo iznajdljivi v protinapadih," je po tekmi dejal izkušeni napadalec aktualnega evropskega klubskega prvaka Thomas Müller.

"Namesto da bi po izenačenju na 2:2 žogo malce spustili na tla, se umirili in nato znova napadli, smo na drugi strani PSG-ju puščali preveč prostora za izpeljavo hitrih protinapadov. To je eden od segmentov igre, v katerem so oni najbolj nevarni. Ko se še enkrat znajdeš v rezultatskem zaostanku, se je težko vrniti," je dodal dolgoletni član bavarskega velikana.

Nad končno statistiko obračuna na Allianz Areni se je 'zgrozil' tudi nekdanji član Parižanov, danes pa napadalec Bayerna, Eric Maxim Choupo-Moting. "Če bi tekmo ponovili, sem prepričan, da bi jih zabili, pet, šest ... Tako pa smo se spravili v nezavidljiv položaj. Zelo frustrirajoče je, ko si med tekmo pripraviš toliko priložnosti, ki jih pa ne uspeš izkoristiti. Ne glede na poraz menim, da smo prikazali dobro igro. Kot rečeno, pa so manjkali zadetki z naše strani. No, nič še ni izgubljenega, v Pariz potujemo optimistični in z vero v lastne zmožnosti, da lahko napredujemo v polfinale," je jasen Choupo-Moting.