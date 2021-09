Müller: Vse je pripravljeno za čudovit nogometni večer

108 dni po zmagi Chelseaja v finalu Lige prvakov v Portu je prišel čas za začetek nove sezone najprestižnejšega klubskega nogometnega tekmovanja. Najbolj zveneč spopad prvega dne skupinskega dela bo potekal na stadionu Camp Nou, na katerem se bosta ob prenosu na Kanalu A in VOYO spopadla domača Barcelona in Bayern. Pred srečanjem je Bayernov napadalec Thomas Müller zelo samozavesten.

32-letnik je do zdaj v svoji karieri zaigral na petih srečanjih proti Barceloni in dosegel kar šest zadetkov. Pred obračunom je v pogovoru za spletno stran nemškega kluba priznal, da so mu Katalonci zelo ljubi nasprotniki. "Priznati moram, da zelo rad igram proti Barceloni. Enkrat so nas izločili iz Lige prvakov, tega nisem pozabil. Komaj čakam," je pred srečanjem zelo motiviran napadalec. Njegova osebna statistika proti Barceloni pa ni edini razlog za optimizem nemških prvakov. Bayern je namreč na svojih zadnjih 17 otvoritvenih srečanjih skupinskega dela Lige prvakov zmagal. "To je dobra statistika za Bayern. Seveda bi bilo odlično, če bi to statistiko tudi podaljšali. Seveda pa se morate zavedati, da je Barcelona odlično moštvo. V zadnjih treh letih so imeli težave. Ko pa pogledamo igralce, ki igrajo zanje, se zavedamo, da bomo igrali proti Barceloni. Obe moštvi želita igrati lep nogomet. Vse je pripravljeno za čudovit nogometni večer," se prvega srečanja v svoji 14. sezoni Lige prvakov veseli Thomas Müller.

icon-expand Thomas Müller je z Bayernom v lanski sezoni Lige prvakov v četrtfinalu izpadel proti PSG-ju, za katerega bo letos nastopal Lionel Messi. FOTO: AP

Obenem bo to prva sezona po letu 2004, v kateri Lionel Messi ne bo zaigral v dresu Barcelone. Kljub številnim spremembam v moštvu Kataloncev v zadnjih letih se Müller zaveda, da proti Barceloni brez Messija še ni zaigral: "Seveda je njihova postavitev na igrišču, predvsem v napadu, drugačna, kot je bila, ko je zanje nastopal Lionel Messi. V zadnjih 15 letih je obstajala samo Barcelona z Messijem. Na začetku sta njihovo igro bolj oblikovala Xavi in Andres Iniesta, ampak zadnjih deset let so svojo igro v glavnem gradili okoli Messija. On je ustvarjal priložnosti za druge in jih veliko tudi sam zaključil."

icon-expand Julian Nagelsmann je v dosedanji karieri v Ligo prvakov vodil Lepzig in Hoffenheim. FOTO: AP

'Igralci so okusili zmagoslavje in zdaj želijo ta uspeh ponoviti' Trener Bayerna Julian Nagelsmann bo svoje novo moštvo v Ligi prvakov vodil prvič. Zaveda se, da navijači in igralci bavarskega velikana od njega veliko pričakujejo. "Minilo je malo več kot leto, odkar je Bayern osvojil Ligo prvakov. Igralci so okusili zmagoslavje in zdaj želijo ta uspeh ponoviti. Želimo vzdržati skupinski del, ker imamo tri zanimive nasprotnike (Dinamo Kijev, Barcelona in Benfica), in naš cilj je igrati dober in predvsem privlačen nogomet," je Nagelsmann pred srečanjem povedal za Uefino uradno spletno stran.