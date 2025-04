Zdaj je uradno: Müller po četrt stoletja zapušča Bayern

"Zmagovalec svetovnega prvenstva, dvakratni zmagovalec trojčka, rekorder po številu nastopov. Bayern in Thomas Müller sta se dogovorila, da poleti prekineta unikatno 25-letno sodelovanje, v katerem sta skupaj osvojila 33 trofej," so pri bavarskem velikanu zapisali v uradni izjavi za javnost.

Müller, sicer skorajda münchenski domačin, doma je iz kraja Pähl na Zgornjem Bavarskem, je član kluba od leta 2000, ko je kot desetletnik prišel k mlajšim selekcijam. "Jasno je, da je zame današnji dan nekaj posebnega. Mojih 25 let pri Bayernu se bo poleti končalo, bilo je neverjetno potovanje, podprto z izjemnimi izkušnjami, velikimi tekmami in nepozabnimi slavji. Zelo sem vesel in hvaležen, da sem lahko vso kariero igral za svoj ljubljeni klub," je ob napovedanem slovesu za klubsko spletno stran dejal Müller in dodal: "Kaj si želim ob slovesu, je jasno: naslove, ki jih bomo skupaj proslavljali, in trenutke, ki jih ne bomo pozabili. Naredili bomo vse, da naslov pripeljemo nazaj domov."