Müller: Po derbiju v Dortmundu bo jasno, da je lahko prvak le Bayern

Tako Borussia Dortmund kot Bayern München sta bila uspešna v 27. krogu Bundeslige, tako da se bosta čez nekaj dni udarila v velikem nemškem klasiku kot vodilni ekipi prvenstva. Bavarci so doma ugnali Eintracht Frankfurt s 5:2, Dortmund pa je bil v gosteh boljši od Wolfsburga z 2:0, tako da razlika ostaja štiri točke v korist Bayerna. Član bavarskega ponosa in dolgoletni reprezentant Thomas Müller je prepričan, da bo po velikem derbiju že jasno, kdo bo (spet) prvak v Nemčiji ...

icon-expand Hans-Dieter Flick FOTO: AP

Na veliki derbi v Dortmundu vodilni Bayern prihaja z dobro popotnico. Eintrachtu iz Frankfurta je zabil pet zadetkov, med strelci pa je bil tudi Robert Lewandowski, ki je s 27. golom v tej sezoni Bundeslige povečal naskok pred zasledovalci v boju za evropski zlati čevelj.

Borussia Dortmund je v Wolfsburgu dosegla po en zadetek v vsakem polčasu in zmagala z 2:0 ter ohranja zaostanek štirih točk za vodilnim Bayernom. Natančna sta bila Raphael Guerreiro in Achraf Hakimi.

"Odigrali smo odlično tekmo. Še posebej v prvem delu smo bili dominantni in že takrat močno tlakovali pot do zmage. David Alaba je fantastično odigral na poziciji centralnega branilca, Thomas Müllerpa je odlično in inteligentno koristil prazen prostor in bil vključen v mnoge situacije pred nasprotnikovimi vrati. Bil je udeležen pri številnih zadetkih," se je za Bild spomnil visoke zmage proti Eintrachtu trener bavarskega ponosa Hans-Dieter Flick, ki je seveda takoj po zmagi že pogledoval proti Dortmundu, kjer se bo odvila tekma leta.

icon-expand Thomas Müller ind ruščina tudi po prisilni pavzi meljejo naprej ... FOTO: AP

"Upam na atraktivno tekmo. Po njej še nič ne bo odločeno, ne glede na razplet dvoboja. Liga je izenačena, še posebej na mestih pri vrhu je težko kar koli vnaprej napovedati," je Bildu še zaupal trener Flick. Thomas Müller je v nemških občilih prejel visoko oceno in bil po vseh parametrih med najbolj vidnimi posamezniki dvoboja, ki ga je Bayern zanesljivo dobil (5:2). "Vedno je težko, ko tekmec na daljavo že odigra svoje in veš da je zmagal, zato moraš zmagati tudi ti. Sprejeli smo izziv, breme ni bilo prehudo in pokazali smo iz kakšnega testa smo. Vse je bilo bolj ali manj odločeno v prvem polčasu. Odigrali smo odličnih 45 minut, v nadaljevanju pa dovolili preveč prostora in posledično nekaj priložnosti tekmecem. Ni bilo potrebno prejeti dveh zadetkov. Zaradi tega nismo zadovoljni, a zmaga je lepa in dober obet za Dortmund."

Junak tekme v Mönchengladbachu (1:3) je bil 20-letni Kai Havertz, odkritje te sezone trenerja Bayerja Petra Bosza. Odkar mu je strateg namenil bolj napadalno vlogo, je 189 centimetrov visoki nogometaš dosegel že osem golov (skupno v tej sezoni deset). Na zadnjih desetih tekmah ima devet golov in šest podaj.