München edini kandidat za finale Lige prvakov 2028

München, ki mora uradno prijavno dokumentacijo in končni koncept predložiti do junija 2026, je letos gostil finale, Paris Saint-Germain pa je osvojil svoj prvi naslov z zmago 5:0 proti Interju iz Milana.

Uefa je v petkovi izjavi sporočila, da je prejela izjave o interesu 15 članic za izvedbo finala klubskih tekmovanj v letih 2028 in 2029. Medtem ko je München edino mesto, ki ga zanima finale Lige prvakov leta 2028, se bosta za odločilno tekmo leta 2029 potegovala London (Wembley) in Barcelona (Camp Nou).

Finale prihodnje leto bo v Budimpešti, stadion Metropolitano v Madridu pa bo dogodek gostil leta 2027. Za finale Evropske lige so za leti 2028 in 2029 zrazili interes Lyon, Torino, Bukarešta in Beograd. To sezono bo finale v Carigradu, naslednjo pa v Frankfurtu. Finale Konferenčne lige, kjer nastopajo tudi Celjani, bo to sezono v Leipzigu, prihodnjo pa v Carigradu.