Hummelsov avtogol razveselil Francoze

Dvoboj nogometnih titanov, Nemci so bili trikrat evropski prvaki, Francozi pa dvakrat, so dobili Francozi, tudi aktualni svetovni prvaki. V tekmi, ki je nogometnim navdušencem ponudila veliko, je bil tragični junak Mats Hummels , ki je zatresel lastno mrežo. Če so Francozi potrdili vlogo enega glavnih favoritov za novo evropsko krono, so tudi Nemci pustili dober vtis.

V drugem polčasu je za prvo nevarnejšo akcijo poskrbel Adrien Rabiot, ki je malce z leve strani zadel prvo vratnico. Nemci pa so imeli lepo priložnost v 54. minuti, ko je Serge Gnabry v kazenskem prostoru žogo poslal malce čez francoska vrata. V 66. minuti so Francozi dosegli drugi gol, ko je zadel Kylian Mbappe, ampak so ga sodniki razveljavili zaradi prepovedanega položaja. Nemci so sicer v teh trenutkih pritiskali, a so Francozi razčistili vse nevarnejše situacije. Sami so sicer v 78. minuti zahtevali najstrožjo kazen zaradi domnevnega prekrška nad Mbappejem, a se španski sodniki niso odločili zanjo. V 85. minuti pa so se Francozi že veselili drugega zadetka, ko je Pogba oddal žogo na desno do Mbappeja, ta pa nato v sredino do Karima Benzemaja, ki je zadel, ampak so sodniki pravilno dosodili prepovedan položaj.

Izid, EP, predtekmovanje, skupina F, 1. krog, München:

Francija - Nemčija 1:0 (1:0)

Hummels 21./ag