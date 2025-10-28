'Mundial 2026? Rad bi bil tam in želim biti pomemben del reprezentance'

Lionel Messi ima še veliko načrtov. Argentinec bo pri Inter Miamiju po podaljšanju pogodbe ostal do 41. leta. Vse bolj verjeten pa je tudi njegov nastop na mundialu 2026 v ZDA, Kanadi in Mehiki, njegovem šestem SP v bogati karieri.

Kot kaže, superzvezdnik Lionel Messi še vedno razmišlja o uspešni obrambi naslova z Argentino na svetovnem prvenstvu prihodnje leto. "Nekaj izjemnega je igrati na svetovnem prvenstvu in z veseljem bi to storil," je 38-letnik povedal v intervjuju za ameriško televizijo NBC News. Vendar se o nastopu še ni dokončno odločil in bo moral najprej počakati, da vidi, kako se bo njegovo telo obnašalo v prihodnjih mesecih.

Lionel Messi FOTO: Profimedia icon-expand

Kapetan Argentine in dobitnik osmih zlatih žog za najboljšega na svetu bo na mundialu v ZDA, Kanadi in Mehiki dopolnil 39 let. Izjemen nogometaš je ob tem poudaril, da želi videti, ali lahko še vedno od sebe da 100 odstotkov. "Rad bi bil tam in če bom tam, želim biti pomemben del pomoči svoji reprezentanci. Rad bi najprej videl, ali sem lahko resnično stoodstotno pripravljen, ali sem lahko koristen ekipi, reprezentanci, nato pa se bom dokončno odločil," je, kot še piše STA, dejal svetovni prvak z Argentino.

Messi, ki profesionalno igra od leta 2004, si želi priložnost za še en nastop na največjem nogometnem odru. "Resnično sem v nestrpnem pričakovanju, ker gre to svetovno prvenstvo. Prihajamo po zmagi na zadnjem mundialu in to, da lahko ponovno ubranimo naslov na igrišču, je spektakularno. Igrati za reprezentanco je vedno sanjsko, še posebej na velikih turnirjih," je, kot poroča STA, dejal Messi, ki je za argentinsko reprezentanco odigral 195 tekem in dosegel 114 golov.

