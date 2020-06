Mura blizu rekorda: prodali že skoraj 10 tisoč vstopnic za tekmo brez gledalcev

Nogometno navdušenje v Pomurju se po odličnih rezultatih nogometašev Mure bliža vrhuncu, priigrali so si veliki finale Pokala Slovenije. Iz dneva v dan za zbirateljske vstopnice za prvo domačo tekmo brez gledalcev na klubski naslov dežujejo naročila iz vse Evrope, so zapisali na klubski spletni strani. Hrvaška, Nemčija, Rusija, Ukrajina, Velika Britanija, Avstrija, Belgija in številne druge države so se vpisale na ta seznam. V akciji "mi smo Mura" so za tekmo, ki bo na sporedu v soboto, 13. junija, in ki bo potekala brez prisotnosti navijačev, prodali že skoraj petmestno število vstopnic. Iz soboškega kluba so sporočili, da je zanimanje za spominske vstopnice, ki se prodajajo v gostilnah po Prekmurju in drugod po Sloveniji, ogromno.

Sporočili so še, da lahko nogometni navdušenci spominske vstopnice kupijo le še danes in v soboto. Mura sicer največji obisk po podatkih Nogometne zveze Slovenije v tej sezoni beleži na tekmi državnega prvenstva proti Olimpiji, ko se je v Fazaneriji zbralo 4400 gledalcev. Sobočani na lestvici Prve lige Telekom Slovenije zasedajo peto mesto z 41 osvojenimi točkami. Igrali bodo tudi v finalu slovenskega pokala proti lendavski Nafti. Tekma bo na sporedu 24. junija.