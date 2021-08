Mura bo igrala proti Tottenhamu, Rennesu in Vitesseju

Drugi žreb dneva je določil skupine premierne sezone novega evropskega klubskega tekmovanja, Konferenčne lige, v kateri bo imela svojega predstavnika tudi Slovenija. Ples kroglic je določil, da se bo Mura v evropski jeseni pomerila proti angleškemu Tottenhamu, francoskemu Rennesu in nizozemskem Vitesseju. Murine tekme boste ob evropskih četrtkih lahko gledali na Kanalu A in VOYO.

Po Ligi prvakov in Ligi Evropa je žreb skupinskega dela potekal tudi v novem klubskem evropskem tekmovanju, Konferenčni ligi. Za premierno lovoriko se bo sprva merilo 32 evropskih klubov, med katerimi bo tudi slovenska predstavnica Mura. Poleg Mure in številnih klubov, ki bodo debitirali v evropskih tekmovanjih, bomo lahko spremljali tudi nekatera znana klubska imena, ki pa se jim ni uspelo uvrstiti v Ligo prvakov in Ligo Evropa. Za favorite tako veljata predvsem londonski Tottenham, čigar napad bo še eno leto vodil Harry Kane in Roma, ki jo vodi izkušeni Jose Mourinho.

Tekme skupinskega dela bodo (tako kot tekme Lige Evropa) 16. septembra, 30. septembra, 21. oktobra, 4. novembra, 25. novembra in 9. decembra.

Zmagovalci skupin se bodo uvrstili neposredno v osmino finala, drugouvrščeni klubi pa se bodo za vstopnico v osmino finala pomerili s tretjeuvrščenimi klubi iz Lige Evropa (tekme bodo potekale 17. in 24. februarja). Tretje- in četrtouvrščeni klubi bodo izpadli iz tekmovanja. Nato 25. februarja sledi žreb parov osmine finala, 18. marca pa žreb četrtfinalnih in polfinalih parov. Finale bo 25. maja na Areni Kombëtare v Tirani, zmagovalec pa si bo zagotovil igranje v Ligi Evropa v prihodnji sezoni.

Pot Mure do Evrope Mura je kot državni prvak evropsko pot začela v kvalifikacijah za Ligo prvakov in za začetek odpravila Škendijo s skupni rezultatom 6:0. Nato je sledil obrčaun z bolgarskim Ludogorcom, ki ga je Mura uspešna zadržala doma, a klonila s 3:1 v gosteh. To je pomenilo, da je Mura evropsko poletje nadaljevala v kvalifikacijah za Ligo Evropa, kjer jo je čakal litovski Žalgiris. Ekipa Anteja Šimundže je doma znova zadržala nasprotnika, a tokrat v gosteh slavila z 1:o in se uvrstila v zadnji krog kvalifikacij za drugo najmočnejše evropsko klubsko tekmovanje. Tu jo je pričakal grašku Sturm, ki je bila z Muro premočan nasprotnik in slavil s skupnim izidom 5:1, Mura pa se je tako uvrstila v premierno sezono Konferenčne lige.

Žreb skupin Voditeljema Pedru Pintu in Lauri Wontorra, se je kot prvi na odru pridružil predsednik Uefe Aleksander Čeferin, ki je o bistvu novega tekmovanja dejal: "Nogomet je zgodovina, nogomet je vključenost, nogomet je naša strast. Nogomet ni šport samo za elito, to je šport vseh ljudi." Nato je na oder prišel Lorik Cana - bivši igralec PSG-ja, Marseilla, Sunderlanda, Galatasaraya, Lazia in Nantesa, ki ima kot legenda albanskega nogometa vlogo ambasadorja tega novega tekmovanja, čigar finale bo odigran v glavnem mestu Albanije, Tirani. Skupaj z drugim gostom, bivšim turškim reprezentantom Nihatom Kahvecijem sta Giorgiu Marchettiju pomagala opraviti žreb.

Skupine Konferenčne lige: - skupina A: Lask, Maccabi Tel-Aviv, Alaškert, HJK Helsinki - skupina B: Gent, Partizan, Flora Talin, Anorthosis - skupina C: Roma, Zorya Luhansk, CSKA Sofia, Bodo/Glimt - skupina D: AZ Alkmaar, CFR Cluj, Jablonec, Randers - skupina E: Slavia Praga, Feyenoord, Union Berlin, Maccabi Haifa - skupina F: København, PAOK, Slovan Bratislava, Lincoln Red Imps - skupina G: Tottenham, Rennes, Vittese, Mura - skupina H: Basel, Karabag, Kairat Almaty, Omonoia