Mura danes z Ligo Evropa v mislih zaključuje evropske kvalifikacije

Na prvi tekmi je Žiga Škoflek v uvodnih minutah Sobočane pripeljal do vodstva z lepim strelom z 20 metrov, nato pa so za preobrat poskrbeli Jakob Jantscher z bele pike, Otar Kiteišvili in Kelvin Yeboah. Ekipa, v kateri igra tudi slovenski reprezentant Jon Gorenc Stanković, je po visokem vodstvu malce popustila, Mura pa si je pripravila nekaj priložnosti in bi lahko ob boljši realizaciji prišla do ugodnejšega razpleta.