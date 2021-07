Mura do zmage v Skopju in ugodnega izhodišča pred povratno tekmo

Kazalo je, da bo to zdržalo do odmora, a prav ob koncu so imeli domači priložnost za izenačenje. Pred tem so sicer v 35. minuti že zatresli mrežo, a iz akcije, pri kateri je sodnik še pred strelom zapiskal prekršek za Škendijo. Ob koncu polčasa pa je kljub odločnim protestom igralcev Mure ob posredovanju Matica Maruška nad Ljupčejem Dorievom, da ni šlo za enajstmetrovko, tudi na drugi strani igrišča pokazal na belo točko. Toda Besrat Ibraimi je streljal mimo vrat.

Nadaljevanje je bilo podobno. Gostje so pritisnili na začetku, v 50. minuti je Cipot lepo zaposlil Klepača, ki pa ni bil dovolj spreten z desetih metrov. Pozneje pa so spet pritisnili domači. Najprej Mevlan Murati, potem še Ibraimi, a je bil obakrat na mestu Obradović. Mura je v 80. minuti sicer zadela še drugič, potem ko je Klemen Pucko preigral vratarja, toda ob podaji je bil v prepovedanem položaju.